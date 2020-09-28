Похитившей 160 млн рублей сибирячке разрешили жить в Израиле, пока ее искал Интерпол

В Омской области задержали женщину, которая семь лет назад сбежала от наказания и попала в международный розыск Интерпола, сообщает региональный главк МВД.

Израиль и Палестина в мирное время.

54-летнюю женщину поймали в аэропорту в Омске. В 2013 году ее признали виновной в 107 хищениях и двух эпизодах мошенничества в сфере кредитования.

«Путем оформления кредитов на подставных лиц, совершенных в составе преступной группы, на общую сумму 161 304 000 рублей», — разъяснили в ведомстве.

Примечательно, что женщине назначили 4 года лишения свободы в колонии общего режима, так что она могла освободиться в 2017 году.

Однако на оглашение приговора сибирячка не явилась: ее объявили в федеральный розыск, а после — в международный.

Беглянка имела паспорт, выданный на чужое имя. Также она умудрилась получить разрешение на проживание в Израиле и израильское водительское удостоверение.

Ранее в Алтайском крае задержали группу из 16 человек, обманувших с кредитами более тысячи жителей Сибири.