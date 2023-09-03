Похолодание до +8 градусов ночью ожидают в Алтайском крае 3 сентября

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае ожидается похолодание до +8...+12 градусов. В утренние часы местами туман.
Днем потеплеет до +20...+25 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Осень. Листья
СС0
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит +9...+11 градусов. В начале ночи ожидается кратковременный дождь и гроза.
Утром возможен туман. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+24 градусов. В конце дня вероятны кратковременный дождь и гроза.
Ветер южный 3-8 м/с.