Похолодание до +8 градусов ночью ожидают в Алтайском крае 3 сентября

Синоптики алтайского гидрометцентра передают похолодание до +8 градусов ночью 3 сентября.

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае ожидается похолодание до +8...+12 градусов. В утренние часы местами туман.

Днем потеплеет до +20...+25 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Осень. Листья СС0

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью температура составит +9...+11 градусов. В начале ночи ожидается кратковременный дождь и гроза.

Утром возможен туман. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+24 градусов. В конце дня вероятны кратковременный дождь и гроза.

Ветер южный 3-8 м/с.