Похолодание и сильные скачки температур пообещали в Сибири

Довольно затяжное похолодание и сильные скачки температур ожидаются в регионах Сибири на этой неделе, сообщает « Российская газета » со ссылкой на слова заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной.

Так, в регионах Сибири неделя началась с теплой погоды, однако синоптики прогнозируют в этой части страны резкое похолодание. Например, в Красноярске еще сегодня ожидается температура более 20 градусов, но затем столбики термометров опустятся сразу на 10−15 градусов.

Аналогичные скачки температуры вероятны в Новосибирской и Кемеровской областях.

В Алтайском крае, напомним, на этой неделе также прогнозируют похолодание. Причем, погода в регионе меняется уже сейчас — в течение дня 23 сентября температура за окном начнет понижаться, ожидаются дожди и грозы.