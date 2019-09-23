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Жизнь

Похолодание и сильные скачки температур пообещали в Сибири

Довольно затяжное похолодание и сильные скачки температур ожидаются в регионах Сибири на этой неделе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной.

В Барнауле ожидается похолодание.
В Барнауле ожидается похолодание.
Михаил Хаустов

Так, в регионах Сибири неделя началась с теплой погоды, однако синоптики прогнозируют в этой части страны резкое похолодание. Например, в Красноярске еще сегодня ожидается температура более 20 градусов, но затем столбики термометров опустятся сразу на 10−15 градусов.

Аналогичные скачки температуры вероятны в Новосибирской и Кемеровской областях.

В Алтайском крае, напомним, на этой неделе также прогнозируют похолодание. Причем, погода в регионе меняется уже сейчас — в течение дня 23 сентября температура за окном начнет понижаться, ожидаются дожди и грозы.

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