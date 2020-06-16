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Жизнь

Похолодание и ветер под 80 км/ч обрушатся на Алтайский край после внезапной «вспышки» жары

Заток холода на территорию Алтайского края ожидается на текущей неделе после однодневного повышения температуры, который прогнозируют на 17 июня.

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Как сообщили Altapress.ru в региональном Гидрометцентре, если во вторник температура в крае составит +20…+25 градусов, то в среду столбики термометров покажут +23…+28 градусов, а по югу местами воздух и вовсе прогреется до +33 градусов.

Однако затем, по словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, произойдет заток холода.

В четверг, 18 июня, в регионе будет около +25 градусов.

Также усилится ветер, скорость которого при порывах будет достигать 22 метров в секунду (79,2 километра в час).

В отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Впрочем, период похолодания также продлится недолго.

Согласно прогнозу, на выходных в Алтайском крае начнется потепление.

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