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Жизнь

Похолодание с градом и заморозками придет на смену шторму в Алтайском крае

Период штормовой погоды с сильным ветром и грозами в Алтайском крае в среду, 27 мая, сменится похолоданием, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Град.
Град.
pixabay.com

Дневные температуры в крае составят +15…+20 градусов вместо 30-градусной жары, которая фиксировалась в регионе накануне.

В отдельных районах в среду ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами по северу и востоку сильные ливневые дожди, град.

Ветер будет северный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

В ночь на 28 мая в крае температура и вовсе составит +3…+8 градусов, местами возможны заморозки до 0…-2 градусов. Днем в четверг температура воздуха составит +17…+22 градуса.

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