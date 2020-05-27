Похолодание с градом и заморозками придет на смену шторму в Алтайском крае

Дневные температуры в крае составят +15…+20 градусов вместо 30-градусной жары, которая фиксировалась в регионе накануне.
В отдельных районах в среду ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами по северу и востоку сильные ливневые дожди, град.
Ветер будет северный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.
В ночь на 28 мая в крае температура и вовсе составит +3…+8 градусов, местами возможны заморозки до 0…-2 градусов. Днем в четверг температура воздуха составит +17…+22 градуса.