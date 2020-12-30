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31 декабря
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Жизнь

Похожая на Пугачеву Вайкуле разочаровала поклонников

Российская певица Лайма Вайкуле опубликовала в соцсетях новое видео с новогодним поздравлением. Фанаты не узнали ее, сперва приняв за Аллу Пугачеву.

Лайма Вайкуле.
Лайма Вайкуле.
из открытых источников в интернете

66-летняя певица стояла в красивом сером свитере у нарядной елки. Подписчиков смутила прическа Вайкуле — прямые объемные волосы, как у Пугачевой.

«Надеюсь, что високосный год закончится, и год белого бычка будет намного-намного лучше. Я вам желаю, чтобы все исполнилось, о чем вы мечтаете», — цитирует Вайкуле портал lady.mail.ru.

Комментаторы, перепутал одну певицу с другой, несколько разочаровались.

«Все на одно силиконовое тело и лицо», «Пока звук не включила, думала, что это Пугачева», «На Аллегрову похожа тут», «Узнала только по голосу», «Уже и Лайма на себя не похожа. Жаль», — высказали они свое недовольство в комментариях.

Справедливости ради, Пугачевой тоже регулярно достается от подписчиков — они подозревают ее в чрезмерном использовании пластической хирургии.

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