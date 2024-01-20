POIZON — китайский маркетплейс с дизайнерскими, брендовыми товарами, которые проходят проверку на оригинальность в несколько этапов. На маркетплейсе есть не только крупные бренды, но и люксовый сегмент. Причем риск получить подделку практически нулевой.
Интересно, что на сайте можно встретить русские продукты и даже настоящие автомобили.
Магазин работает с 2015 года, однако в России он стал популярен совсем недавно.
Площадка ориентируется только на внутренний китайский рынок. Но заказать вещи можно через посредников.
Главное преимущество POIZON — тщательно система проверки, которая состоит из несколько этапов. Товары проверяют специально обученные сотрудники. Если изделие проходит проверку, то на него крепят фирменную бирюзовую пломбу с идентификационным номером. Товар упаковывают в две упаковки: брендовую от товара и коробку от POIZON. Также в коробку кладут специальный сертификат.
Корреспондент altapress.ru решил заказать с магазина несколько вещей и лично проверить подлинность.
Действительно, обувь пришла с бирками и сертификатом. Качеством все остались довольны. Если посмотреть отзывы на товары, то редко можно наткнуться на подделки.
В сети сейчас можно встретить много людей, которые продают курсы по заказам с сайта. Они аргументируют это тем, что на POIZON цена намного ниже.
Первые голубые кроссовки на данный момент стоят 656 юаней (8152 тыс. рублей). Кажется, что за брендовые кроссовки это отличная цена. Однако сюда нужно включить доставку по Китаю, вес изделия, доставку до России и процент посреднику. Так, цена может подняться на семь тысяч рублей.
Обычно те, кто продает курсы по наставничеству, упускают эти важные детали, а люди расстраиваются, потому что цена уже не кажется такой привлекательной.
Стоит отметить, что сам POIZON ничего не продает. Магазин участвует в роли агрегатора и размещает предложения от сторонних продавцов.
Ранее altapress.ru делился яркими снимками с крещенского городка на Оби. Фоторепортаж смотрите тут.
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