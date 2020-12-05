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Жизнь

Покатался и поел каштанов: в Барнауле у торгового центра открыли каток с удобствами

У торгового центра GALAXY залили открыли Зимний городок с катком. На своих коньках можно кататься бесплатно.

Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова

Также здесь можно взять коньки в аренду. У катка стоит теплый вагончик, где можно переобуться и сдать на хранение вещи, сообщают представители ТЦ в соцсетях.

Вдоль катка расположены торговые точки, где можно купить кофе, чебуреки, шашлык, шаурму и печеные каштаны.

Работает Зимний городок ежедневно с 10:00 до 22:00. В будние дни торговые павильоны будут открыты с 15:00.

Напомним, что 1 декабря каток открылся в парке «Центральный». Там Покататься на своих коньках или взять их в прокате можно будет в любой день, кроме понедельника.

Стоимость проката коньков — 100 рублей за час. Оплатить можно как наличными, так и безналичным способом. В прокате есть коньки 26−46 размеров.

Со своими коньками кататься можно за 80 рублей без ограничения по времени.

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