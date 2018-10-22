Поклонская рассказала, почему засекретила свою свадьбу

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская и ее супруг Иван Соловьев из аппарата уполномоченного по правам человека рассказали НТВ о том, почему они решили втайне отпраздновать свое бракосочетание.

Знакомые и незнакомые журналисты незадолго до события начали беспокоить его звонками и сообщениями.

«Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность», — заявила Поклонская.

Видео, на котором она танцует под «Хуторянку», действительно сделано на мероприятии, подтвердила Поклонская.

Мероприятие состоялось в начале августа.

Где проходила свадьба

Свадьба прошла в элитном сербском ресторане «Балкан Гриль», который находится в курортном поселке Береговое (Кастрополь) на берегу Крыма. На торжестве у молодых присутствовали 32 человека, банкет обошелся в 90 тысяч рублей.

Собственник «Балкан Гриля» рассказал, что молодые и гости кушали блюда от шеф-повара — плату «Старый гурман» и ягненка жареного на вертеле. Закусывали гости негушским пршутом и сербским сыром.

Муж депутата

О новом муже Поклонской Иване Соловьеве известно, что ему 47 лет, раньше он работал в силовых структурах. Был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП. В 2011—2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.