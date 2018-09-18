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Следить за доходами депутатов Госдумы будет долларовый мультимиллионер

17 сентября фракция «Единая Россия» в Госдуме предложила на пост главы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов долларового мультимиллионера Отари Аршбу. Он голосовал за пенсионную реформу «правильно» — в отличие от «строптивой» Натальи Поклонской.

Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская.
rkproc.ru

Сама Наталья Поклонская заявила, что сюрпризом для неё это решение не стало, и она поздравит Отари Аршбу с новым назначением, пишет rupres.com.

По словам лидера фракции Сергея Неверова, кандидатура Аршбы была утверждена альтернативным тайным голосованием на заседании президиума фракции «Единая Россия», пишет znak.com.

Вопрос о внесении кандидатуры Отари Аршбы на пост главы комиссии может быть рассмотрен на заседании 20 сентября.

Неверов отрицает факт мести Поклонской и утверждает, что ее кандидатура тоже обсуждалась. Но набрала меньше голосов.

Единственный голос «против»

Наталья Поклонская стала единственным представителем фракции «Единой России», кто в июле при первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста проголосовал против. После этого глава фракции Сергей Неверов заявил, что решение голосовать за законопроект было принято на президиуме генсовета партии, оно было согласовано с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым, а Поклонская эти договоренности нарушила. Впоследствии единоросссы бойкотировали заседание комиссии Поклонской. Также известно, что единороссы намерены лишить Поклонскую и занимаемого ею поста зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Реорганизация

Об объединении комиссий по этике и контролю за доходами депутатов и, соответственно, лишении Поклонской руководящего поста стало известно на прошлой неделе. «Если честно, ничего неожиданного во внезапно случившейся реорганизации двух думских комиссий для меня нет. Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы. А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чем-то говорить», — отреагировала на событие Поклонская на своей странице «ВКонтакте».

Кто такой Отари Аршба

Отари Аршба — российский государственный и политический деятель, депутат Госдумы РФ четырёх созывов подряд (с 2003), в прошлом — бизнесмен, топ-менеджер. Долларовый мультимиллионер. Ветеран спецслужб, полковник ФСБ в отставке.

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