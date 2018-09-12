Пятеро депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» попали под проверку думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, сообщает « Интерфакс ».

Для получения необходимой информации будут направлены запросы в Генеральную прокуратуру, Росфинмониторинг и ФСБ.

Председатель комиссии Наталья Поклонская сообщила о вероятности участия некоторых депутатов в органах управления «субъектов хозяйствования», в том числе расположенных во Франции и Финляндии.

«В отношении одного из депутатов, председателя комитета Госдумы, принято решение информировать председателя Госдумы, что возможно допущен председателем комитета факт конфликта интересов в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более одного миллиарда рублей государственных денежных средств», — сказала Поклонская.

Фракция «Единая Россия» намерена снять Поклонскую с поста зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции за нарушение фракционной дисциплины, а также рассмотреть вопрос о лишении ее должности в комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, пишет polit.ru.

Сама Наталья Поклонская сообщила, что не намерена уходить из «Единой России». Такое решение, по ее мнению, будет расцениваться как предательство, пишет «Коммерсантъ».

История «повестки дня»

Наталья Поклонская проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста вопреки консолидированной позиции фракции «Единая Россия». Остальные единороссы (328 депутатов) были за, восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

После голосования «против» пошли разговоры о сдаче мандата депутата Госдумы.