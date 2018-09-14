Буднично: Поклонская прокомментировала ликвидацию комиссии Госдумы, которую возглавляла

«Если честно, ничего неожиданного во внезапно случившейся реорганизации двух думских комиссий, для меня нет. Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы. А так всё буднично, оптимизируем работу путём реорганизации. Даже, вроде как, и повода нет о чём-то говорить», — написала Поклонская во «ВКонтакте».

Пожелание

Народная избранница пожелала новой «большой комиссии» удачи в работе: «Дай Бог, чтобы новая большая комиссия обладала необходимыми полномочиями и инструментарием, чтобы одинаково эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов и нецензурной брани, а также владения многомиллиардными активами за рубежом», пишет znak.com.

Судьба кейсов

Наталья Поклонская отметила, что «постарается отследить судьбу всех кейсов, которые были ею собраны и рассмотрены», ведь ей «очень хочется, чтобы эти материалы были добросовестно реализованы».

Новая структура

13 сентября глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что думские комиссии по этике и контролю за доходами будут объединены. Новая структура получит название «Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики». Члены этой комиссии будут также рассматривать вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Вопрос о проведении реструктуризации комиссий нижней палаты парламента будет рассмотрен 17 сентября.

Нарушение фракционной дисциплины

Разговоры о том, что Наталью Поклонскую — единственную из членов фракции «Единая Россия» в Госдуме, кто проголосовал против пенсионной реформы — накажут за нарушение фракционной дисциплины, появились еще в июле.

Накануне источник «Интерфакса» в руководстве «Единой России» сообщал, что на ближайшем заседании фракции будет обсуждаться и вопрос о том, чтобы лишить Поклонскую поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее сообщалось, что пятеро депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» попали под проверку думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Наталья Поклонская сообщила о вероятности участия некоторых депутатов в органах управления «субъектов хозяйствования», в том числе расположенных во Франции и Финляндии.