Покорил Антарктиду и Южный полюс, но умер от холода в родительском доме. История одного выдающегося полярника-радиста из Барнаула

- Петр Целищев первым в Барнауле увлекся радиотехникой: он изготовил самодельный передатчик и связывался с другими радиолюбителями.
- После школы Целищев устроился на работу в Енисейское пароходство, а в годы Великой Отечественной войны служил на острове Диксон — его еще называют «Воротами Арктики».
- В 1954 году Петр Целищев отправился в многомесячный дрейф станции «Северный полюс–4» на льдине по Ледовитому океану.
Петр Целищев.
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- В 1957-м он стал радистом при экспедиции в Антарктиду. Экспедиция началась в Калининграде (тогда еще полуразрушенном Кёнигсберге) на теплоходе «Кооперация».
- В тропических водах Петр Целищев вживую наблюдал за акулами, которые сопровождали корабль.
- Неделю перед приходом в Антарктиду корабль пробирался среди огромных айсбергов. На станции Мирный полярников встречали пингвины.
Петр Целищев.
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- Однажды Петр и товарищи спасли от обморожения австралийских моряков — поделились с ними сухой одеждой и водкой.
- В январе 1959 года радист вернулся в Барнаул, чтобы помогать пожилым родителям. Здесь оформился в речное пароходство. Позже его избрали в Совет народных депутатов Центрального района.
Петр Целищев.
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- Умер Петр Целищев на 72 году жизни в лютом феврале 1984 года, замерзнув у печки в родительском доме. Был болен и не смог натопить. Похоронен на Черницком кладбище.