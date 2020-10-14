Покров Пресвятой Богородицы 2020: что можно и нельзя делать в праздник

Ежегодно 14 октября отмечается большой церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают о том, как Богородица спасла молящихся людей в осажденном Константинополе. Рассказываем, что можно и нельзя делать в праздник, а также о его традициях.

Покров Пресвятой Богородицы 2020

14 октября все православные вспоминают о чудесном явлении Богородицы, которое произошло в 910 году в осажденном варварами Константинополе. Тогда множество греков собрались в храме и молились об избавлении от врагов, потому что вторжение в город могло закончиться страшной битвой.

По церковному преданию, святой Андрей и его ученик увидели Пресвятую Богородицу, которая распростерла над молящимися людьми свой омофор, покрывало для головы. И произошло чудо. Враги не смогли вторгнуться в Константинополь.

Что можно делать на Покров Пресвятой Богородицы

Главным событием Покрова Пресвятой Богородицы является служба. Причем начинается она накануне, 13 октября, со Всенощного бдения. А уже утром 14 числа служится Божественная литургия. Верующие приходят в храм на праздничную службу, исповедаются и причащаются.

Церковь. Религия. Витраж СС0

В народе праздник Покрова считался свадебным днем, потому что омофор Богородицы ассоциировался с платком замужней женщины и фатой невесты.

Празднование Покрова в 2020 году выпадает на будний день, и, несмотря на праздник, многие будут работать. Заниматься честным трудом не воспрещается, однако лучше всего начинать каждое дело с молитвы и работать на совесть.

В день Покрова полагается откликаться на просьбы о помощи. Нуждающимся подают милостыню и не отказывают в поддержке.

В народной традиции на праздник Покрова умываются первым снегом. Считается, что он обладает уникальными свойствами исцеления, помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы.

Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

Церковь. Религия. Кадило СС0

В 2020 году праздник выпадает на среду. Среда в православной церкви — постный день. Поэтому сегодня на столе не должно быть молочных и мясных продуктов. А также не стоит злоупотреблять алкоголем.

В праздник Покров Пресвятой Богородицы советуют не увлекаться различными поверьями. Все приметы, которые связаны с ним, церковь считает суевериями.

14 октября также нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать.