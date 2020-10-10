Покровская родительская суббота 2020: что можно и нельзя делать в этот день

В 2020 году Покровская родительская суббота выпадает на 10 октября. В этот день православные вспоминают близких, ушедших из жизни. Рассказываем, что обязательно нужно сделать в этот в день и что, наоборот, делать нельзя.

Что такое Покровская родительская суббота?

Родительские субботы — это дни поминовения усопших. Покровская суббота связана с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября. Дата праздника не меняется, а вот родительский день сдвигается каждый год. Обычно он выпадает на последнюю субботу перед Покровом.

Священнослужители настоятельно рекомендуют 10 октября посетить церковь, поставить свечи, помолиться за упокой, вспомнив об усопшем только в добром свете, и посетить кладбище.

Что нужно сделать на Покровскую родительскую субботу?

В этот день в церквях проходят поминальные литургии, панихиды, направленные на поддержание памяти о людях, покинувших этот мир, и освобождение через молитвы от грехов, совершенных ими когда-то.

В Покровскую родительскую субботу усопших родителей поминают в церкви. Люди в этот день подают записочки за души умерших родственников, а также молятся за упокоение их души в загробном мире.

Церковь. Религия. Кадило СС0

Православные после посещения храмов отправляются на кладбище, приводят в порядок могилы и читают молитвы.

В этот день люди убираются на могилах, приносят освященные конфеты или выпечку.

Что нельзя делать на Покровскую родительскую субботу?

Как уже было сказано, в этот день в храмах совершаются панихиды по усопшим. Однако заказывать панихиду по человеку, который ушел из жизни добровольно

Также многие считают, что в Покровскую родительскую субботу нельзя оставаться дома. Но это не так. Если у вас нет возможности пойти в церковь или на кладбище, то поминать своих близких людей можно и дома.