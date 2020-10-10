Покровская родительская суббота 2020: что можно и нельзя делать в этот день

Что такое Покровская родительская суббота?
Родительские субботы — это дни поминовения усопших. Покровская суббота связана с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября. Дата праздника не меняется, а вот родительский день сдвигается каждый год. Обычно он выпадает на последнюю субботу перед Покровом.
Священнослужители настоятельно рекомендуют 10 октября посетить церковь, поставить свечи, помолиться за упокой, вспомнив об усопшем только в добром свете, и посетить кладбище.
Что нужно сделать на Покровскую родительскую субботу?
В этот день в церквях проходят поминальные литургии, панихиды, направленные на поддержание памяти о людях, покинувших этот мир, и освобождение через молитвы от грехов, совершенных ими когда-то.
В Покровскую родительскую субботу усопших родителей поминают в церкви. Люди в этот день подают записочки за души умерших родственников, а также молятся за упокоение их души в загробном мире.
Православные после посещения храмов отправляются на кладбище, приводят в порядок могилы и читают молитвы.
В этот день люди убираются на могилах, приносят освященные конфеты или выпечку.
Что нельзя делать на Покровскую родительскую субботу?
Как уже было сказано, в этот день в храмах совершаются панихиды по усопшим. Однако заказывать панихиду по человеку, который ушел из жизни добровольно
Также многие считают, что в Покровскую родительскую субботу нельзя оставаться дома. Но это не так. Если у вас нет возможности пойти в церковь или на кладбище, то поминать своих близких людей можно и дома.