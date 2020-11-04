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Жизнь

«Полгорода в таких»: житель алтайского города больше не может терпеть дорожное месиво

Житель Рубцовска Сергей Чехов рассказал об ужасном состоянии дороги в своем родном городе. Крик души мужчины опубликовал местный паблик «ВКонтакте».

Убитая грузовиками дорога в Рубцовске
Убитая грузовиками дорога в Рубцовске
https://vk.com/incident_rubtsovsk

Как сообщает рубцовчанин, страшная убитая грузовым транспортом дорога находится на участке от улицы Крупской, 238 до Революционной, 83.

Эта часть дороги превратилась в настоящее месиво, просела под тяжестью грузовиков примерно на 30 см.

Комментаторы поддержали пожаловавшегося мужчину и рассказали, что «полгорода с такими дорогами». Были люди, предложившие Сергею действенный способ победить бездорожье.

«Позвоните в администрацию отдел по ЖКХ, приезжают бесплатно грейдеруют», — говорится в комментариях.

Об аналогичных проблемах в октябре в соцсетях рассказывали жители села Зудилово Первомайского района.

У них все было еще страшнее: дорога после ремонта оказалась вся в ямах и лужах. Из полотна торчали куски арматуры.

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