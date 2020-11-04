«Полгорода в таких»: житель алтайского города больше не может терпеть дорожное месиво

Как сообщает рубцовчанин, страшная убитая грузовым транспортом дорога находится на участке от улицы Крупской, 238 до Революционной, 83.
Эта часть дороги превратилась в настоящее месиво, просела под тяжестью грузовиков примерно на 30 см.
Комментаторы поддержали пожаловавшегося мужчину и рассказали, что «полгорода с такими дорогами». Были люди, предложившие Сергею действенный способ победить бездорожье.
«Позвоните в администрацию отдел по ЖКХ, приезжают бесплатно грейдеруют», — говорится в комментариях.
Об аналогичных проблемах в октябре в соцсетях рассказывали жители села Зудилово Первомайского района.
У них все было еще страшнее: дорога после ремонта оказалась вся в ямах и лужах. Из полотна торчали куски арматуры.