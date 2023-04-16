Полина Гагарина рассказала, как чуть не оказалась в космосе

Российская певица Полина Гагарина рассказала в эфире « Подкаст. Лаб », что могла сыграть главную роль в фильме «Вызов», который сняли в открытом космосе.

Как сообщила Гагарина, сам генпродюсер Первого канала константин Эрнст приглашал ее на главную роль. Однако певица отказалась из-за плотного графика.

Всего в кастинге участвовали более трех тысяч девушек.

Кстати, посмотреть на актрису Юлию Пересильд, которая сыграла главную роль в «Вызове», можно уже 20 апреля. Фильм покажу в кинотеатрах.

О фильме

Фильм «Вызов» — это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start.

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Ранее у Кремля установили аппарат, который вернул Пересильд с МКС.