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7 сентября 14°C
Жизнь

Полицейские крепко взялись за детишек, устроивших несанкционированный митинг против местного Васьки-драчуна

В Южно-Сахалинске несколько дней продолжается скандал, в результате которого третьеклассники одной из школ оказались в поле зрения местной полиции, пишет Sakhalin.info.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

Инцидент произошел в школе № 21 — там в четверг, 3 сентября, прошел митинг детей против трудного ребенка по имени Василий, который, как утверждают ученики, издевается над ними.

Пикет с участием третьеклассников состоялся на школьном дворе прямо во время уроков — все прошло спокойно, под контролем классного руководителя, ОМОН детей не разгонял.

«Я тоже имею право спокойно учиться», «Страшно идти в школу», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников»: написали дети на своих плакатах.

Стоит отметить, что младшеклассника Ваську по результатам акции протеста все же перевели на заочное обучение.

Мальчик демонстрирует детям и взрослым свои половые органы, мочится в классе, в том числе на тетради, матерится, учит одноклассников искать в интернете порно-сайты, бьет детей и учителя, кидается камнями и грязью, хватает и разбрасывает чужие вещи, постоянно срывает уроки. Мать ребенка, по словам родителей, реагирует на претензии и жалобы неадекватно — угрожает, ругается матом, в том числе в общих школьных группах, однажды ударила одну из женщин на детской площадке.

В Клубе царит доброжелательная атмосфера, школьники быстро осваивают сложные темы.
В Клубе царит доброжелательная атмосфера, школьники быстро осваивают сложные темы.
Фото из архива Клуба успешных детей

На следующий день после акции — 4 сентября — нагрянула с проверками полиция. Борцы за общественную безопасность усмотрели в устроенном детьми мероприятии несанкционированный митинг.

«Допрашивают детей в школе и берут показания у родителей. Детей опрашивают без присутствия родителей. Нашего учителя вызывают к директору, на это время приходит учитель на замену, и полиция вызывает ребенка с уроков», — рассказывает мать одного хоть и маленького, но уже нарушителя.

Также родители детей заявили, что на руки им никаких официальных документов не выдали, но детей при этом опрашивают.

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Жизнь

Правда, чтобы уж совсем не нарушать протокол, опрос ведут в присутствии социального педагога.

Происходящее вызвало недовольство у местных жителей тем, что дети якобы просто проявили свою позицию из-за травли со стороны Василия, а местная полиция устроила борьбу чуть ли не с «экстремистами-сепаратистами».

Примечательно, что родители хоть и не получали официальных уведомлений, но уже занимаются поиском юристов — возможно, какие-то дела на них посыпятся и, вероятно, с привлечением органов соцзащиты.

В местном МВД изданию коротко и ясно пояснили, что по факту несанкционированного митинга проводят проверку на предмет нарушения административного законодательства. Как это в итоге скажется на судьбе третьеклассников — пока неизвестно.

Насилие.
Насилие.
CCO

Важно отметить, что история с Василием, который издевался над одноклассниками, стала известна осенью 2019 года. Тогда мальчика отправили на очно-заочное обучение, однако 1 сентября 2020 года его вернули в школу — это и вызвало реакцию со стороны детей.

В мэрии Южно-Сахалинска рассказали, что после митинга в школе провели внеплановое родительское собрание, на котором присутствовала вице-мэр Елена Федорова.

«Мы были уверены, что точка поставлена еще в прошлом году. Но видим, что это не так. Поэтому сейчас повторно предпримем все необходимые действия. Однозначно будут созданы безопасные условия для обучения и для мальчика, и для всего класса», — отметила она.

Федорова также заявила, что инициировали служебное расследование, по итогам которого дадут оценку работы педагогического коллектива и его руководителя в части предотвращения повторения ситуации.

По ее заверению, никаких служебных проверок в отношении педагога отличившегося начального класса не будут проводить никаких проверок, не рассматривают и вопрос об увольнении.

Ранее депутат Госдумы Даниил Бессарабов рассказал, как следует наказывать детей, которые издеваются над другими ребятами.

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