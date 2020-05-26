Полицейские начали штрафовать людей без масок в Алтайском крае

Всех, кто игнорирует масочный режим, начали штрафовать полицейские, сообщили в правительстве Алтайского края.

Полицейские составляют материалы за нарушение масочного режима и отправляют их в суд.

Управление Роспотребнадзора вместе с органами исполнительной власти и полицией проводит проверки предприятий. За нарушения сначала выносят предупреждение, а потом выписывается штраф.

Масочный режим в регионе ввели 12 мая. Использовать маски или респираторы необходимо при нахождении на остановках, в транспорте общего пользования (включая такси), а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг и общепита, аптечных организаций.

Для граждан предусмотрен штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей (статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).