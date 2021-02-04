Полицейские пришли к автору песни про аквадискотеку

По словам Туманова, полицейские объяснили свой визит тем, что 31 января он участвовал в несогласованном митинге.
Сам музыкант заявил, что в тот день «просто танцевал на улицах Саратова».
«Получается меня обвиняют в том, что я танцевал», — рассказал Туманов на своем YouTube-канале.
Ранее Туманов опубликовал песню про «аквадиктотеку» из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина».
«Аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме. Мы за свободную конкурентную среду в любом деле», — говорится в описании к клипу.
На данный момент видео набрало более 780 тыс. просмотров и более 5 тыс. комментариев.
Стоит отметить, что песня Туманова про аквадискотеку — не единственная в сети. К примеру, клип «Аквадискотека» выпустили шоумен Александр Гудков и музыкальный коллектив CreamSoda.
Ранее опубликовали видео из «дворца Путина», на котором показали внутренние интерьеры. Локацию со знаменитой аквадискотекой строители называют «просто фонтаном», хотя больше это напоминает бассейн с баром.