Полицейские пришли к автору песни про аквадискотеку

В Саратове полицейские пришли к рэперу Роману Туманову, выступающему под псевдонимом TMNV, который записал песню «Аквадискотека», сообщает « Дождь ».

По словам Туманова, полицейские объяснили свой визит тем, что 31 января он участвовал в несогласованном митинге.

Сам музыкант заявил, что в тот день «просто танцевал на улицах Саратова».

«Получается меня обвиняют в том, что я танцевал», — рассказал Туманов на своем YouTube-канале.

Ранее Туманов опубликовал песню про «аквадиктотеку» из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина».

«Аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме. Мы за свободную конкурентную среду в любом деле», — говорится в описании к клипу.

На данный момент видео набрало более 780 тыс. просмотров и более 5 тыс. комментариев.

Стоит отметить, что песня Туманова про аквадискотеку — не единственная в сети. К примеру, клип «Аквадискотека» выпустили шоумен Александр Гудков и музыкальный коллектив CreamSoda.

Ранее опубликовали видео из «дворца Путина», на котором показали внутренние интерьеры. Локацию со знаменитой аквадискотекой строители называют «просто фонтаном», хотя больше это напоминает бассейн с баром.