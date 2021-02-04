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Жизнь

Полицейские пришли к автору песни про аквадискотеку

В Саратове полицейские пришли к рэперу Роману Туманову, выступающему под псевдонимом TMNV, который записал песню «Аквадискотека», сообщает «Дождь».

TMNV - Аквадискотека.
TMNV - Аквадискотека.
кадр из видео.

По словам Туманова, полицейские объяснили свой визит тем, что 31 января он участвовал в несогласованном митинге.

Сам музыкант заявил, что в тот день «просто танцевал на улицах Саратова».

«Получается меня обвиняют в том, что я танцевал», — рассказал Туманов на своем YouTube-канале.

Ранее Туманов опубликовал песню про «аквадиктотеку» из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина».

«Аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме. Мы за свободную конкурентную среду в любом деле», — говорится в описании к клипу.

На данный момент видео набрало более 780 тыс. просмотров и более 5 тыс. комментариев.

Стоит отметить, что песня Туманова про аквадискотеку — не единственная в сети. К примеру, клип «Аквадискотека» выпустили шоумен Александр Гудков и музыкальный коллектив CreamSoda.

Ранее опубликовали видео из «дворца Путина», на котором показали внутренние интерьеры. Локацию со знаменитой аквадискотекой строители называют «просто фонтаном», хотя больше это напоминает бассейн с баром.

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