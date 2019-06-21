Силовики со свечами поздно вечером соберутся в центре Барнаула

Накануне Дня памяти и скорби полицейские Алтайского края присоединятся к всероссийской патриотической акции «Свеча Памяти», сообщили в региональном главке МВД. Жителей Барнаула приглашают вместе вспомнить подвиг героев Великой Отечественной войны.

21 июня в 22:30 у мемориала на площади Победы сотрудники полиции вместе со своими коллегами из других ведомств (МЧС, ФСБ, прокуратура) со свечами в руках почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участие в акции также примет губернатор Алтайского края Виктор Томенко, главный федеральный инспектор края Юрий Земский, депутаты АКЗС.

Вместе с полицейскими поздним вечером к мемориалу члены их семей, ветераны, курсанты Барнаульского юридического института МВД России.

Какие еще акции пройдут в Барнауле в День памяти и скорби?

22 июня в Барнауле памятные мероприятия начнутся с 10:30. У мемориала пройдет возложение цветов.

В 11:00 в кинотеатре «Мир» состоится благотворительный показ легендарного фильма «Белорусский вокзал».

В 12:00 на Булыгинско-Кировском кладбищ пройдет акция «Горсть памяти». Горсть земли с места захоронения воинов передадут в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

В 13:00 на пл. Свободы начнется Всероссийская акция «Вахта Памяти».

В сквере имени Германа Титова в 16:00 пройдет возложение цветов к памятнику Титова. Здесь же пройдет выставка «Герои, какими их не видел никто».



В 17:00 в сквере у фонтана перед ДК «Южный» откроется выставка книг и рисунков «Войны священные страницы на веки в памяти людской».