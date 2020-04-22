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Жизнь

Полицейские составили более 800 материалов на барнаульцев, отрицающих самоизоляцию

Не все горожане ответственно относятся к соблюдению режима самоизоляции. Об этом заявил глава Барнаула Вячеслав Франк. По данным на 11:30 22 апреля индекс самоизоляции составил 1,8 балла. Днем ранее он опускался до 1,6.

Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин

По словам Франка, городское управление по делам ГОЧС начало оповещать жителей о необходимости соблюдения всех ограничительных мер с помощью громкоговорящей связи.

Ранее глава города выступал с обращением к барнаульцам о необходимости самоизоляции. Очевидно, что не все восприняли ситуацию серьезно. В городе уже 57 заболевших коронавирусом.

Полицейские продолжают патрулировать улицы. В отношении граждан, не соблюдающих предписания о самоизоляции, составлено 842 материала, сообщили в УМВД по Барнаулу.

Сотрудники контролируют соблюдение режима самоизоляции 412 горожан.

По данным управления Роспотребнадзора составлено 19 протоколов о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении предприятий, не соблюдающих ограничительные меры, вынесены 10 решений о временном запрете деятельности.

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