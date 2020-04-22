Полицейские составили более 800 материалов на барнаульцев, отрицающих самоизоляцию

Не все горожане ответственно относятся к соблюдению режима самоизоляции. Об этом заявил глава Барнаула Вячеслав Франк. По данным на 11:30 22 апреля индекс самоизоляции составил 1,8 балла. Днем ранее он опускался до 1,6.

По словам Франка, городское управление по делам ГОЧС начало оповещать жителей о необходимости соблюдения всех ограничительных мер с помощью громкоговорящей связи.

Ранее глава города выступал с обращением к барнаульцам о необходимости самоизоляции. Очевидно, что не все восприняли ситуацию серьезно. В городе уже 57 заболевших коронавирусом.

Полицейские продолжают патрулировать улицы. В отношении граждан, не соблюдающих предписания о самоизоляции, составлено 842 материала, сообщили в УМВД по Барнаулу.

Сотрудники контролируют соблюдение режима самоизоляции 412 горожан.

По данным управления Роспотребнадзора составлено 19 протоколов о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении предприятий, не соблюдающих ограничительные меры, вынесены 10 решений о временном запрете деятельности.