Полицейский ногами и руками избил узбека за отказ показать то, что показывать необязательно

Правоохранителя подозревают в «превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения».
«27 апреля 2021 года подозреваемый, находясь в здании управления по вопросам миграции, в отсутствии оснований применил в отношении иностранного гражданина физическую силу, нанеся ему удары рукой по лицу и пнув по ноге», — рассказали в ведомстве.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В томском МВД сообщили, что уже провели проверку.
«Сотрудник при общении с гражданином спровоцировал конфликтную ситуацию, при этом имея реальную возможность ее урегулировать. По результатам проверки привлечен к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», — подчеркнули в полиции.
Ранее в соцсетях опубликовали видео общения полицейского с гражданином Узбекистана, который снимал происходящее на камеру телефона.
На кадрах иностранец поинтересовался, почему наряду с паспортом от него требуют предъявить водительские права, которые показывать необязательно.
В ответ на это полицейский завел оппонента в кабинет, где уже поджидали коллеги правоохранителя, и мужчину начали бить.
«На камеру любишь снимать?! Еще права будешь качать?! Лицом к стене! К стене я сказал лицом!» — вперемешку с нецензурной бранью иностранцу объясняют, что требования сотрудника полиции необходимо исполнять без лишних вопросов.
Ранее в Новосибирской области полицейский пытал скотника током за «надуманную» кражу теленка.