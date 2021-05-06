Полицейский ногами и руками избил узбека за отказ показать то, что показывать необязательно

В Томской области возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который прямо в миграционном центре избил гражданина Узбекистана за отказ показать водительское удостоверение, сообщает региональный СК.

Правоохранителя подозревают в «превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения».

«27 апреля 2021 года подозреваемый, находясь в здании управления по вопросам миграции, в отсутствии оснований применил в отношении иностранного гражданина физическую силу, нанеся ему удары рукой по лицу и пнув по ноге», — рассказали в ведомстве.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В томском МВД сообщили, что уже провели проверку.

«Сотрудник при общении с гражданином спровоцировал конфликтную ситуацию, при этом имея реальную возможность ее урегулировать. По результатам проверки привлечен к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», — подчеркнули в полиции.

Ранее в соцсетях опубликовали видео общения полицейского с гражданином Узбекистана, который снимал происходящее на камеру телефона.

На кадрах иностранец поинтересовался, почему наряду с паспортом от него требуют предъявить водительские права, которые показывать необязательно.

В ответ на это полицейский завел оппонента в кабинет, где уже поджидали коллеги правоохранителя, и мужчину начали бить.

«На камеру любишь снимать?! Еще права будешь качать?! Лицом к стене! К стене я сказал лицом!» — вперемешку с нецензурной бранью иностранцу объясняют, что требования сотрудника полиции необходимо исполнять без лишних вопросов.

Ранее в Новосибирской области полицейский пытал скотника током за «надуманную» кражу теленка.