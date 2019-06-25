«Полицейский с Рублевки» признался, что устал от кино

Один из самых востребованных актеров последнего времени, 30-летний Александр Петров признался, что он ощущает «приятную усталость» от работы, пишет Lenta.ru.

«Больше всего я сейчас устал от кино. В хорошем смысле. Мне нравится эта усталость, потому что есть какие-то результаты. И я понимаю, что иду в правильном направлении. Но в голове все равно держишь дальнейшую перспективу. Всегда надо понимать, что есть, куда расти, осознавать, что у тебя дальше. Следующие работы должны быть серьезнее, разнообразнее, лучше, чем предыдущие, — сказал актер.

Актер отметил, что знает о непостоянстве актерской популярности и понимает, что на его место может прийти «другой парень». Петров сообщил однако, что будет рад, если у него появится «достойный соперник». Впрочем, заявил в шутку актер, пока в кино снимается Данила Козловский, у него самого на самом деле нет шансов стать самым лучшим в профессии.

Петров, сыгравший одну из ролей в фильме «Анна» французского режиссера Люка Бессона, признался, что его самая главная мечта — покорить зарубежных экспертов и получить «Оскар», пишет mail.ru.

Александр Петров запомнился зрителям ролями в фильмах и сериалах «Притяжение», «Гоголь. Начало», «Лед», «Звоните ДиКаприо!», «Метод», «Полицейский с Рублевки».

В 2019-м состоятся премьеры сразу нескольких новых проектов с участием Александра, в частности мистического фэнтези «Беловодье» и шпионского боевика «Герой».

20 июня актер был в студии прямой линии с Владимиром Путиным и рассказал, какой вопрос он бы задал президенту. Артист сказал, что его интересуют проблемы родного города — Переславля-Залесского Ярославской области. И заметил, что сегодня в провинции существует ряд проблемных вопросов. Малым городам необходимо помогать, уверен актер. Эту тему стоит развивать, а также улучшать ситуацию в селах и деревнях страны.