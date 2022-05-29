Полицейский три часа реагировал на сообщение о пьяном водителе, сбившем насмерть мальчика

В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который не отреагировал на сообщение о пьяном водителе, сообщает Baza .

В городе Березники 8 мая пьяный водитель на большой скорости сбил на пешеходном переходе двух подростков.

После этого Lada Kalina, которой управлял 31-летний мужчина, отлетела во встречную машину, а затем врезалась в мусорные контейнеры.

11-летний мальчик погиб на месте, а его 18-летнего брата госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Как оказалось, трагедию могли предотвратить еще 6 мая. В полицию поступил звонок от внимательной женщины, которая сообщила о пьяном водителе на синей Lada Kalina.

«Капитан почему-то не стал передавать эту информацию наряду полиции. Через три часа заявительница снова позвонила и лишь после этого сотрудники поехали искать нарушителя. Водителя не нашли, зато через пару дней, 8 мая, он объявился сам. Снова накачавшись алкоголем, он пролетел на красный, чуть не убил двух прохожих и сбил на переходе еще двух парней», — отмечает издание.

После ДТП выяснилось, что водителя дважды судили — за угон машины и кражу.

«На медлительного капитана возбудили уголовное дело о халатности. Ему может грозить до 5 лет», — уточняет Baza.

Ранее сообщили, что в Сибири три года не могут расследовать смерть в ДТП, которое устроил авторитет с обрезом.