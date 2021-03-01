В Сибири три года не могут расследовать смерть в ДТП, которое устроил авторитет с обрезом

В Хакасии восемь следователей сменилось в ходе трехлетнего расследования рядового и очевидного ДТП, пишет 19rus.info со ссылкой на родителей погибшего молодого человека.

В редакцию издания пришло письмо с жалобой на бездействие следствия ОМВД по Ширинскому району Хакасии.

7 марта 2018 года произошло ДТП, а виновник так и не наказан. Более того, он по-прежнему ездит на машине, так как его даже прав не лишили.

«Наш сын, Михаил Шапошников, сел в частное такси и поехал домой в село Шира. В такси врезался автомобиль, выезжавший на встречную полосу. Такси слетело с дороги. И наш сын погиб на месте. Пассажир, сидевший с виновником аварии, получил тяжкие телесные. Виновник аварии сбежал с места ДТП, не оказав никому помощи», — рассказали родители погибшего.

«Виновный» явился в полицию к обеду — после ДТП он отправился в бар, а позже заявил, что находился в состоянии шока.

Возбудили уголовное дело по факту «нарушения ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека». За время следствия сменилось восемь следователей, два раза дело доходило до суда, и два раза его возвращали на доследование.

Обрез. пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России

«Виновный имеет подписку о невыезде. Ездит на машине, так как прав не лишен. Во время аварии в машине был обрез. Так как, по разговорам, в то время виновный ездил на разборки. Возбудили дело по обрезу, но закрыли, так как из него не стреляли. Виновный имел на момент ДТП три судимости, две не погашены. Интересно, таким людям дают разрешение на хранение оружия?» — недоумевают родители погибшего.

Республиканский прокурор, со слов родителей, в октябре 2020 года заявил, что «все нормально». Причем с августа 2020 года мать погибшего «как потерпевшую никто не вызывал».

«На пустой дороге столкнулись две машины, и дело расследуют три года! Если наши не могут его расследовать, пусть передадут в Абакан. Это наш единственный сын. Остались мы, родители-пенсионеры, и невестка. Мы даже не можем подать гражданский иск, так как нет суда и нет признанного виновного. Прошло почти три года, никто не извинился даже перед нами. Не осталось после него никого. Убийца лишил нас всех будущего», — с горечью пишут в письме родители погибшего.

Издание обратилось в хакасское МВД. В ведомстве пообещали поискать ответ на вопрос, почему рядовое ДТП расследуют три года.

Ранее в Бурятии отправили в поселение полицейского, которого «хотели отмазать» от ДТП с пятью погибшими.