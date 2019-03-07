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Жизнь

Полиция и ФСБ задержали угрожавшего звездам российской эстрады дагестанца

В Дагестане задержан местный житель за призывы к экстремизму в Instagram. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали Ахмеда Исрапилова, ведущего в этой соцсети страницу «Имамат Дагестана», пишет Lenta.ru. Издание пишет, что мужчину подозревают в угрозах в адрес организаторов концертов, проводившихся в этой республике.

Наручники.
Наручники.
СС0

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания Махачкалы. Кроме Исрапилова правоохранители взялись за других участников этого сообщества «Имамат Дагестана». По данным источника издания, на странице этого сообщества регулярно появлялись угрозы.

Мишенями этих людей становились организаторы и участники концертов, фестивалей и спектаклей, которые планировали провести или проводили в Дагестане. Так, ранее из-за угроз был отменен концерт Егора Крида в Махачкале осенью 2018 года. Однако правоохранители обратили внимание на это сообщество еще до отмены концерта Крида.

Силовики со временем установили администратора и наиболее активных участников сообщества, после чего начались задержания.

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