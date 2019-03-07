Полиция и ФСБ задержали угрожавшего звездам российской эстрады дагестанца

В Дагестане задержан местный житель за призывы к экстремизму в Instagram. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали Ахмеда Исрапилова, ведущего в этой соцсети страницу «Имамат Дагестана», пишет Lenta.ru. Издание пишет, что мужчину подозревают в угрозах в адрес организаторов концертов, проводившихся в этой республике.