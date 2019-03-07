Полиция и ФСБ задержали угрожавшего звездам российской эстрады дагестанца

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания Махачкалы. Кроме Исрапилова правоохранители взялись за других участников этого сообщества «Имамат Дагестана». По данным источника издания, на странице этого сообщества регулярно появлялись угрозы.
Мишенями этих людей становились организаторы и участники концертов, фестивалей и спектаклей, которые планировали провести или проводили в Дагестане. Так, ранее из-за угроз был отменен концерт Егора Крида в Махачкале осенью 2018 года. Однако правоохранители обратили внимание на это сообщество еще до отмены концерта Крида.
Силовики со временем установили администратора и наиболее активных участников сообщества, после чего начались задержания.