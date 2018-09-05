«Тебе хана»: Егору Криду пригрозили физической расправой в Дагестане

В Дагестане пользователи Instagram убедительно просят певца Егора Крида не приезжать с концертом в Махачкалу.

В противном случае артиста ждет физическая расправа, утверждают недоброжелатели.

«Отмени концерт в Махачкале или тебе хана. В республике серьезно настроены против тебя», «Не заезжай в Дагестан. Во благо тебе же и, конечно, нам», — пишут артисту злобные комментаторы.

В ответ на это Крид написал, что в последнее время его все чаще посещают мысли удалить свой профиль в Instagram, чтобы оградить себя от критики и жить без «толпы идиотов в комментариях», пишет ura.ru.

Комментаторы поддержали исполнителя: «Знаешь, Егор, на этом Дагестане мир не закончился. Приезжай в Узбекистан тебе здесь будут рады», «Егор, не переживай по этому поводу, не переживай не минуты. Это не стоит того, чтобы тратить твое время и силы. Оставайся таким какой ты есть», «Ташкент любит тебя, приезжай!!!» Крида также пригласили в Грозный.

«Да что с вами, дагестанцы, чем он вас там обидел? Егор, приезжай лучше в Грозный», — написал borzger.

«Мне очень интересно, а как правительство республики Дагестан разрешило проведение концерта, если вся республика так резко против?», — спрашивает одна из комментирующих пост Крида.

В настоящий момент под каждым фото Егора Крида в Instagram есть комментарии о республике. Конфликт, судя по всему, возник из-за женщин, которые хотят пойти на концерт Крида. Многие расценивают выступление Крида как угрозу для нравственности дагестанской молодежи, в частности, девушек и молодых женщин, пишет «Кавказский узел».

«Мы просто против того, чтобы толпы наших девочек в порыве эмоций прыгали и вели себя аморально, кричали и танцевали. И против выступлений с сопровождением танцовщиц в нижнем белье», — указал пользователь cinema11112881.

«А Дагестанских мужчин спрашивать? А как же уважение к своим мужчинам и прислушаться к ним? Или крид важнее своих мужчин? Так то я в курсе что на него готовят покушение», — пишет bolmatz 05 (орфография и пунктуация сохранены).

«Дружище тебя старше тебя люди просят не ехать, неужели тебе деньги и слава важнее. Отмени да концерт и все! Где твоя гордость? Тебе не рады, а ты едешь», — пишет активный bolmatz 05 .

«Возьми Тимас Эльдаровича — он решит все твои вопросы в ДР. Концерт не отменяй — это Россия! А не «наша республика», советуют другие.

Об отмене концерта, который должен состояться 9 сентября, певец не объявил.