Тимати и Егор Крид выпустили клип "Гучи" — пародию на молодых рэперов

Популярные исполнители Тимати и Егор Крид продемонстрировали на Youtube свое новое творение — клип "Гучи": за пару дней он набрал уже больше 4 млн просмотров. В социальных сетях пользователи активно обсуждают и цитируют это видео.
Клип "Гучи" высмеивает образ типичных русских рэперов: они разбрасываются деньгами и хвастаются своими девушками, пишет 24СМИ. Тимати и Егор Крид в "Гучи" общаются фразами из русского рэпа вроде "эщкере" и "бряяя". В треке много, очень много нецензурной лексики.
Клип активно напоминает об участии Егора Крида в шоу "Холостяк":
"Ты знаешь, о чем я. Я в новых кроссах. Я — холостяк, она хочет розу", — звучит в тексте Егора Крида.
В клипе "Гучи" фигурирует актриса Яна Кошкина. Она поднимается с Егором Кридом в трейлер: там происходит комичная и неловкая сцена.
Пользователи twitter бодро отреагировали на совместный клип Тимати и Егора Крида: сравнили "Гучи" с "Цвет настроения синий" Киркорова и припомнили Тимати его прошлые образы.
Ой сейчас бы Тимати постебаться над новой школой, понтами и рисунками на лице #гучи pic.twitter.com/NtG1m7S6Zy— Полина Обухович (@wonder_polina) 22 мая 2018 г.
Новый клип Тимати это как знаете, залетает в комнату 60 летний батя, дэбает и такой «йоу бро че каво рэп, Барбара Стрейзанд, гуччи стиль, круто йоу, я такой же молодой как и ты»— shavrov (@evgeniyshavrov) 22 мая 2018 г.
вот тимати,если хочешь избавиться от денег в лёгкую,переведи мне на сбер— вика (@victoriaaaast) 22 мая 2018 г.
-У тебя есть секреты ?— кондра (@AnyaKondratova) 22 мая 2018 г.
- Мне нравятся клипы Тимати, только никому не говори
походу теперь не только Киркоров, но и @egorkreed считает своим идеалом Фэйса#гучи pic.twitter.com/csH2yMhEX5— Dиана (@diintwi) 22 мая 2018 г.
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