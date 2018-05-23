Тимати и Егор Крид выпустили клип "Гучи" — пародию на молодых рэперов

Сегодня, 10:52.
Жизнь

Популярные исполнители Тимати и Егор Крид продемонстрировали на Youtube свое новое творение — клип "Гучи": за пару дней он набрал уже больше 4 млн просмотров. В социальных сетях пользователи активно обсуждают и цитируют это видео.

Тимати в клипе "Гучи".
Тимати в клипе "Гучи". Фото: Скрин с видео.

Клип "Гучи" высмеивает образ типичных русских рэперов: они разбрасываются деньгами и хвастаются своими девушками, пишет 24СМИ. Тимати и Егор Крид в "Гучи" общаются фразами из русского рэпа вроде "эщкере" и "бряяя". В треке много, очень много нецензурной лексики. 

Клип активно напоминает об участии Егора Крида в шоу "Холостяк":

"Ты знаешь, о чем я. Я в новых кроссах. Я — холостяк, она хочет розу", — звучит в тексте Егора Крида.

В клипе "Гучи" фигурирует актриса Яна Кошкина. Она поднимается с Егором Кридом в трейлер: там происходит комичная и неловкая сцена. 

Пользователи twitter бодро отреагировали на совместный клип Тимати и Егора Крида: сравнили "Гучи" с "Цвет настроения синий" Киркорова и припомнили Тимати его прошлые образы.

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