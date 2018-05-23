Тимати и Егор Крид выпустили клип "Гучи" — пародию на молодых рэперов

Клип "Гучи" высмеивает образ типичных русских рэперов: они разбрасываются деньгами и хвастаются своими девушками, пишет 24СМИ. Тимати и Егор Крид в "Гучи" общаются фразами из русского рэпа вроде "эщкере" и "бряяя". В треке много, очень много нецензурной лексики.

Клип активно напоминает об участии Егора Крида в шоу "Холостяк":

"Ты знаешь, о чем я. Я в новых кроссах. Я — холостяк, она хочет розу", — звучит в тексте Егора Крида.

В клипе "Гучи" фигурирует актриса Яна Кошкина. Она поднимается с Егором Кридом в трейлер: там происходит комичная и неловкая сцена.

Пользователи twitter бодро отреагировали на совместный клип Тимати и Егора Крида: сравнили "Гучи" с "Цвет настроения синий" Киркорова и припомнили Тимати его прошлые образы.

Ой сейчас бы Тимати постебаться над новой школой, понтами и рисунками на лице #гучи pic.twitter.com/NtG1m7S6Zy — Полина Обухович (@wonder_polina) 22 мая 2018 г.

Новый клип Тимати это как знаете, залетает в комнату 60 летний батя, дэбает и такой «йоу бро че каво рэп, Барбара Стрейзанд, гуччи стиль, круто йоу, я такой же молодой как и ты» — shavrov (@evgeniyshavrov) 22 мая 2018 г.

вот тимати,если хочешь избавиться от денег в лёгкую,переведи мне на сбер — вика (@victoriaaaast) 22 мая 2018 г.