Полиция не увидела преступления в убийстве щенка, которого сварили на холодец

Напомним, жестокое убийство восьмимесячного щенка по кличке Найда произошло в начале мая. Искали собаку больше недели, нашли ее 9 мая. Со слов хозяйки, она заметила выброшенный сверток.
По информации издания, отказали в возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными», ведется дополнительная проверка.
Постановление обжалует активный зоозащитник и юрист Игорь Пушкарь.
«То, что насильственная смерть животного наступила в результате нанесения множественных травм, подтверждается заключением ветеринарного врача-патологоанатома, и причинно-следственная связь между нанесением собаке этих травм и ее смертью очевидна. Мы надеемся, что прокуратура прислушается к нашим аргументам и отменит это постановление», — рассказал Пушкарь.
Как ранее рассказала хозяйка собаки, в свертке она нашла голову, шкуру, хвост и внутренности.
Женщина обратилась в полицию в надежде найти и наказать виновных. Первоначальная проверка показала, что с щенком расправилась женатая пара омичей — они сварили части собаки на холодец и съели.