Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 июня 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Полиция не увидела преступления в убийстве щенка, которого сварили на холодец

В Омской области полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за убийства щенка, которого расчленили и сварили на холодец, сообщают «Коммерческие вести».

Найда.
Найда.
apostrophe.ua.

Напомним, жестокое убийство восьмимесячного щенка по кличке Найда произошло в начале мая. Искали собаку больше недели, нашли ее 9 мая. Со слов хозяйки, она заметила выброшенный сверток.

По информации издания, отказали в возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными», ведется дополнительная проверка.

Постановление обжалует активный зоозащитник и юрист Игорь Пушкарь.

«То, что насильственная смерть животного наступила в результате нанесения множественных травм, подтверждается заключением ветеринарного врача-патологоанатома, и причинно-следственная связь между нанесением собаке этих травм и ее смертью очевидна. Мы надеемся, что прокуратура прислушается к нашим аргументам и отменит это постановление», — рассказал Пушкарь.

Как ранее рассказала хозяйка собаки, в свертке она нашла голову, шкуру, хвост и внутренности.

Женщина обратилась в полицию в надежде найти и наказать виновных. Первоначальная проверка показала, что с щенком расправилась женатая пара омичей — они сварили части собаки на холодец и съели.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость