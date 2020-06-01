Полиция не увидела преступления в убийстве щенка, которого сварили на холодец

В Омской области полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за убийства щенка, которого расчленили и сварили на холодец, сообщают « Коммерческие вести ».

Напомним, жестокое убийство восьмимесячного щенка по кличке Найда произошло в начале мая. Искали собаку больше недели, нашли ее 9 мая. Со слов хозяйки, она заметила выброшенный сверток.

По информации издания, отказали в возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными», ведется дополнительная проверка.

Постановление обжалует активный зоозащитник и юрист Игорь Пушкарь.

«То, что насильственная смерть животного наступила в результате нанесения множественных травм, подтверждается заключением ветеринарного врача-патологоанатома, и причинно-следственная связь между нанесением собаке этих травм и ее смертью очевидна. Мы надеемся, что прокуратура прислушается к нашим аргументам и отменит это постановление», — рассказал Пушкарь.

Как ранее рассказала хозяйка собаки, в свертке она нашла голову, шкуру, хвост и внутренности.

Женщина обратилась в полицию в надежде найти и наказать виновных. Первоначальная проверка показала, что с щенком расправилась женатая пара омичей — они сварили части собаки на холодец и съели.