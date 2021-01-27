Полиция почему-то закрыла дело. Группа парней очень жестко забивала мужчину, в том числе и стулом

Жительница Томской области рассказала vseverske.info о прекращении административного дела в отношении одного из напавших на ее сына молодых людей.

В конце октября 2020 года в сети опубликовали видео, на котором очень жестко избивают на улице мужчину. Видео вызвало широкий общественный резонанс.

Как уточняет ТВ2, полиция установила всех участников драки, а в отношении парня 2002 года рождения, который принимал самое активное участие в избиении, возбудили уголовное дело.

«Он находится под подпиской о невыезде, о судебных заседаниях ничего не сообщалось. Также не сообщалось и о возбуждении уголовных дел в отношении других молодых людей, присутствовавших на видео», — напоминает издание.

На еще одного парня завели административное дело. Однако, как сообщила порталу vseverske.info мать пострадавшего, именно это дело решили закрыть. Кстати, вред здоровью потерпевшего оценили как средней степени тяжести.

«Я мама избитого 30 октября парня в Северске, хочу напомнить об этом событии, так как мне пришло постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, вынесенного 11.01.2021 года в связи с отсутствием состава административного правонарушения в отношении <…> который кинул стул в возможно умирающего или уже мертвого человека!» — написала женщина.

В пояснении к решению о прекращении в полиции отметили, что «умышленность действий не установлена».

«Так он просто кинул стул, чтобы потешиться без умысла?!» — недоумевает мать пострадавшего.

Кроме того, эксперт якобы дал заключение, что «стул не нанес вреда пострадавшему и пролетел вскользь по телу». Однако на кадрах видно, как стул падает на левое бедро лежащего и далее, ударившись об голову, разбивается. Судя по полному видео, молодые люди вернулись к избитому, чтобы «полазить в карманах».

«Эксперту заплатили? Рваные раны на губе, глаза, нос… разве не могли быть от удара стулом, если он разлетелся вдребезги. Да и сам факт, что он кинул стулом, добивая избитого и лежащего без сознания человека, и оставил его умирать, разве за это не нужно наказывать?!» — задает женщина вопрос, ответ на который уже нашли.

Сибирячку возмущает тот факт, что людей штрафуют, если «перейти дорогу в неположенном месте, пописать в роще, распивать алкоголь в общественном месте», а данное действие, как оказывается, «не заслуживает даже штрафа в 500 рублей».

Другими словами, пришла к выводу женщина, «действия нападавшего считаются вполне нормальными и приемлемыми для нашего общества». Поэтому его поступок «заслужил лишь общественного порицания».

Ранее в Красноярске задержали мужчину, который до смерти забил на улице незнакомую многодетную женщину — он так же бил свою жертву руками и ногами по голове.