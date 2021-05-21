Полиция потребовала от сибиряка 2 млн рублей за бензин, потраченный из-за акций протеста

Житель Омска Даниил Чебыкин заявил в своем Twitter , что полиция хочет взыскать с него более 2 млн рублей, и опубликовал претензии.

Чебыкин отметил, что полиция подала на него сразу два иска в суд.

«Хочет взыскать более 2 млн рублей якобы за то, что они „работали“ в дни митингов 23 и 31 января, а так же на компенсацию бензина для автозаков», — написал он.

По словам омича, за 23 января насчитали 452 тыс. рублей, за 31 января — 1,6 миллиона.

По первому иску на 452 тыс. рублей к Чебыкину в соответчики приписали трех человек — сумму разделят на четверых, если так решит суд

«А вот 31 января я вообще один», — отметил омич, говоря об иске на 1 млн 598 тысяч 560 рублей и 41 копейку.

В иске отметили, что 31 января Чебыкин был с мегафоном на Ленинградской площади, тем самым «сотни полицейских были вынуждены работать в выходной, а служебные машины — прожигать бензин».

Ранее в Алтайском крае полицейские обошли 1,5 тыс. проблемных подростков, чтобы те не опустились до митингов.