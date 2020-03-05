Полиция прекратила дело в отношении сибиряка, назвавшего Путина птицей

Как пояснила адвокат Мария Янкина, сотрудничающая с международной правозащитной группой «Агора», протокол составили за два комментария.
В соцсети житель города Осинники назвал президента России Владимира Путина птицей, которая обычно кукарекает по утрам. Также он написал, что главу государства «опустил» Максим Галкин.
Второй комментарий был о том, что единственный правовой инструмент для Кремля — Гаагский суд.
В обоих комментариях мужчина использовал лексику, включающую применение бранных слов и выражений.
Однако дело прекратили из-за истечения срока давности привлечения к административной ответственности.
Примечательно, что ранее полиция составляла на Путевского еще три протокола о неуважении к власти.
Так, по первому административному делу за пост о «трусости» Путина суд назначил штраф 30 тыс. рублей.
Второй протокол составили из-за того, что Путевский сравнил партию «Единая Россия» с «крысиной чумой».
Но, как отметили правозащитники, в ходе расследования сотрудники полиции сделали вывод, что закон не предусматривает наказания за такое сравнение.
Третий раз Путевского хотели наказать за пост, в котором он пожелал «Путину» оказаться в одиночной камере. Это дело тоже прекратили, поскольку не было уточнений в виде слов «президент» или «Российская Федерация».