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5 марта -2°C

Полиция прекратила дело в отношении сибиряка, назвавшего Путина птицей

В Кемеровской области полиция прекратила дело в отношении местного жителя Ильи Путевского, которого обвиняли по статье о неуважении к власти, пишет «Медиазона».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Пресс-служба президента РФ

Как пояснила адвокат Мария Янкина, сотрудничающая с международной правозащитной группой «Агора», протокол составили за два комментария.

В соцсети житель города Осинники назвал президента России Владимира Путина птицей, которая обычно кукарекает по утрам. Также он написал, что главу государства «опустил» Максим Галкин.

Второй комментарий был о том, что единственный правовой инструмент для Кремля — Гаагский суд.

В обоих комментариях мужчина использовал лексику, включающую применение бранных слов и выражений.

Однако дело прекратили из-за истечения срока давности привлечения к административной ответственности.

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

Примечательно, что ранее полиция составляла на Путевского еще три протокола о неуважении к власти.

Так, по первому административному делу за пост о «трусости» Путина суд назначил штраф 30 тыс. рублей.

Второй протокол составили из-за того, что Путевский сравнил партию «Единая Россия» с «крысиной чумой».

Но, как отметили правозащитники, в ходе расследования сотрудники полиции сделали вывод, что закон не предусматривает наказания за такое сравнение.

Третий раз Путевского хотели наказать за пост, в котором он пожелал «Путину» оказаться в одиночной камере. Это дело тоже прекратили, поскольку не было уточнений в виде слов «президент» или «Российская Федерация».

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