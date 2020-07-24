Полиция завела дело на работающий в Яровом аквапарк

Жительница Алтайского края Анна пожаловалась губернатору Виктору Томенко на работающий, несмотря на запреты, аквапарк. Женщина собиралась «писать на федеральный уровень», но, как оказалось, об ситуации уже в курсе правоохранительные органы.

Анна не понимает, почему жители края вынуждены «задыхаться в масках», но в это время, несмотря на запреты массовых мероприятий, на Яровом работает аквапарк и «24 июля там организовывается концерт Бузовой».

«Почему нет проверок и штрафов. Или нужна масштабная огласка, как на вечеринке на Ае. И, пожалуйста, не трите (не удаляйте, — прим. ред) комменты и не блокируйте обратившихся. Ибо в таком случае придется писать на федеральный уровень во все возможные инстанции, чтобы наконец-то обратили внимание на этот хаос, который происходит у нас в крае», — написала она.

На комментарий ответили представители власти с аккаунта Открытого правительства края. По их данным, по факту работы аквапарка и нарушения указа губернатора межмуниципальный отдел МВД России «Славгородский» возбудил дело об административном правонарушении. Материалы уже направили в суд.

«Что касается запланированного визита Ольги Бузовой на пляж, то администрацией города Яровое, а также контролирующими и надзорными органами принимаются меры для того, чтобы на данном мероприятии не были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы», — также говорится в ответе.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Бузова, как и планировалось, приедет в Алтайский край, однако выступать в Яровом она не будет. Специально по этому случаю 23 июля в правительстве Алтайского края состоялась встреча с руководством пляжного комплекса «Малибу».