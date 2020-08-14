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Жизнь

Полмиллиона рублей взыскали с полицейских, сломавших электрошокером ребро прохожему

На Ямале суд в пользу государства взыскал с полицейских 500 тыс. рублей, которые ранее Минфин выплатил пострадавшему, сообщает региональная прокуратура.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Деньги с двух экс-полицейских взыскали в порядке регресса — они должны вернуть средства в бюджет государства.

«Двое бывших сотрудников МВД признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств к потерпевшему, в пользу которого за счет казны Российской Федерации взыскана компенсация причиненного вреда в размере 500 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

Как отмечает «Сибирь.Реалии», инцидент произошел в июне 2017 года. Два старших сержанта ночью остановили подвыпившего мужчину, который отказался куда-либо ехать.

Электрошокер.
Электрошокер.
СС0

Полицейские заломили горожанину руки за спину, побили и несколько раз ударили электрошокером в разные части тела.

Врачи диагностировали у потерпевшего закрытый перелом ребра, гематомы и ссадины на груди и ногах, а также ожоги от электрошокера.

Следствие оценило вред здоровью как средней тяжести. Обоим полицейским назначили 3 года колонии за превышение полномочий с применением насилия.

Ранее в Кировске пустая полицейская машина «со стыда» решила уехать, пока неподалеку крутили безмасочника.

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