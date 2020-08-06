Пустая полицейская машина «со стыда» решила уехать, пока неподалеку крутили безмасочника

Житель Кировска снял на видео, как машина полиции покатилась задом, пока сотрудники занимались нарушителем. Кадры опубликовали в паблике « РЕГИОН 51 ».

Мужчина снимал на видео, как двое полицейских задерживают «преступника-безмасочника». В этот момент автомобиль покатился и чуть не выехал на проезжую часть.

На спасение бросился сам оператор — кинулся наперерез и руками остановил машину.

«Ребята, машина едет! Спас тачку… стоять, стоять, стоять…», — говорит горожанин и ставит автомобиль на ручник.

В комментариях к записи предположили, что машина «со стыда решила укатиться». Саму ситуацию посчитали «довольно смешной».

Также оценили храбрость мужчины, ведь «если бы авто набрало достаточно скорости, то раскатало бы спасателя».

Ранее в Сургуте суд арестовал женщину, снявшую на видео, как полицейский встал на шею ее подруге, пришедшей в парк без маски.