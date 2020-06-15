Суд арестовал россиянку, снявшую на видео, как полицейский встал ее подруге на шею

В Сургуте на двое суток арестовали местную жительницу, снявшую на видео жесткое задержание подруги, у которой «от приема» пошла кровь изо рта, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Инцидент произошел 9 июня в Сургуте в парке «За Саймой». Причиной конфликта стал режим самоизоляции, а именно — невыполнение правил поведения при ЧС.

«Один из сотрудников ведомства встал девушке на шею. Женщину признали виновной в неповиновении полицейскому. Арест она уже отбыла», — пишет издание.

На кадрах видно, как полицейский повалил женщину на землю и встал ей коленом на шею, у нее изо рта пошла кровь, после он начал выкручивать ей руки. Задержанная при этом не сопротивлялась.

Врачи зафиксировали у нее ушиб и растяжение связок позвоночника, ушибы поясницы, лучезапястного сустава и грудной клетки, контузию пальцевого нерва.

В региональном МВД уверены, что именно женщины напали на сотрудников полиции. Одной из них якобы даже удалось «сбить и почти растоптать» служебный видеорегистратор, висевший на груди борца за общественную безопасность. Судя по всему, на устройстве была запись нападения на правоохранителей.

«Полицейский предупредил ее, что если она не прекратит свои агрессивные действия, то к ней будет применена физическая сила, после чего гражданка предприняла попытку скрыться с места происшествия, но была задержана и доставлена в отдел полиции», — завили в МВД.

Применение физической силы является правомерным, подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что якобы неадекватные женщины вели себя прилично, бранью не выражались. Кроме того, они получили поддержку со стороны других отдыхающих в парке. Судя по видео, сотрудники отказались представиться.

В Следственном комитете по Ханты-Мансийскому автономному округу объявили, что начнут проверку действий полицейских.

Ранее житель Новосибирской области, снявший на видео погоню за пьяным начальником ГИБДД, рассказал, что боится за свою жизнь.