Полный драматизма голодный кот ждал спагетти с гуляшом. Теперь он звезда из Новосибирска

На кадрах за столом сидит кот с ошалелым выражением мордочки, полным разочарования и растерянности. Ему говорят, что еда еще не готова.
На плите в кастрюле варится спагетти, а в сковороде тушится мясо в сливках или молоке.
«Китя, еще не готово, надо подождать. Да Китя, еще готовится, успокойся, сейчас-сейчас я тебе наложу, успокойся, подожди немного», — утешает питомца автор ролика.
При этом кот абсолютно не меняет свое драматичное выражение мордочки — как отличный актер на сцене театра.
Популярность ролик обрел среди зарубежных пользователей. По их мнению, в момент записи видео кот переживал самое глубокое потрясение в своей жизни.
Ранее барнаульский котопсихолог рассказала altapress.ru, как сделать из своего питомца мечту. Советуем прочитать, если интересно, почему кошки сильно царапаются и ходят в туалет мимо лотка.