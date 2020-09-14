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Жизнь

Полный драматизма голодный кот ждал спагетти с гуляшом. Теперь он звезда из Новосибирска

Видео с участием кота по кличке Китя, снятое жителем Новосибирска, неожиданно стало очень популярным в интернете, пишет НДН.инфо.

Шокированный кот из Новосибирска.
Шокированный кот из Новосибирска.
кадр из видео.

На кадрах за столом сидит кот с ошалелым выражением мордочки, полным разочарования и растерянности. Ему говорят, что еда еще не готова.

На плите в кастрюле варится спагетти, а в сковороде тушится мясо в сливках или молоке.

«Китя, еще не готово, надо подождать. Да Китя, еще готовится, успокойся, сейчас-сейчас я тебе наложу, успокойся, подожди немного», — утешает питомца автор ролика.

При этом кот абсолютно не меняет свое драматичное выражение мордочки — как отличный актер на сцене театра.

Популярность ролик обрел среди зарубежных пользователей. По их мнению, в момент записи видео кот переживал самое глубокое потрясение в своей жизни.

Ранее барнаульский котопсихолог рассказала altapress.ru, как сделать из своего питомца мечту. Советуем прочитать, если интересно, почему кошки сильно царапаются и ходят в туалет мимо лотка.

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