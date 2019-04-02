Полно копоти: под деревянным потолком барнаульского Дворца спорта обнаружили следы пожарища

Судя по черным следам, возгорание произошло в южной стороне здания, рядом с сектором 4. Скорее всего, закоротила ветхая проводка, находящаяся между бетонным перекрытием потолка и навесной деревянной конструкцией.
В самом эпицентре огонь перекинулся на деревянные лаги, которые в последствии заменили. Сам потолок приводить в порядок прежние собственники не стали: он до сих пор покрыт толстым слоем копоти.
Чернота «растеклась» по всему потолку метров на 70.
Когда произошел этот пожар, работники Дворца спорта достоверно не помнят. Старожилы рассказывают, что в начале 2000-х годов здесь действительно что-то горело.
Что еще будет ремонтировать?
Масштабная реконструкция во Дворце спорта началась в начале марта. На ледовой арене демонтировали борта. Теперь они будут установлены на зимней коробке в Новоалтайске.
Старых сидений уже тоже нет. Те из них, что сохранились в нормальном состоянии, перевезут на другие спортивные объекты края.
В фойе убирают старые подвесные потолки и гардеробы. Здесь полностью заменят старую электропроводку, сделают нормальное освещение, смонтируют новую систему вентиляции и осушения воздуха.
Не обойтись и без косметического ремонта.
В некоторых частях просторного помещения стены серьезно облупились. Преобразится и барельеф, посвященный Герману Титову, чье имя носит дворец. Новые собственники здания хотят сделать фойе более современным.
Завершить первый этап строительных работ планируется в осени 2019 года.