Полно копоти: под деревянным потолком барнаульского Дворца спорта обнаружили следы пожарища

Строители, занимающиеся реконструкцией Дворца спорта, ведут демонтаж подвесного потолка в фойе здания. Когда вскрыли деревянные навесы, выяснилось, что здесь когда-то был сильный пожар.

Во Дворце зрелищ и спорта обнаружили следы пожара

Судя по черным следам, возгорание произошло в южной стороне здания, рядом с сектором 4. Скорее всего, закоротила ветхая проводка, находящаяся между бетонным перекрытием потолка и навесной деревянной конструкцией.

В самом эпицентре огонь перекинулся на деревянные лаги, которые в последствии заменили. Сам потолок приводить в порядок прежние собственники не стали: он до сих пор покрыт толстым слоем копоти.

Чернота «растеклась» по всему потолку метров на 70.

Когда произошел этот пожар, работники Дворца спорта достоверно не помнят. Старожилы рассказывают, что в начале 2000-х годов здесь действительно что-то горело.

Что еще будет ремонтировать?

Масштабная реконструкция во Дворце спорта началась в начале марта. На ледовой арене демонтировали борта. Теперь они будут установлены на зимней коробке в Новоалтайске.

Старых сидений уже тоже нет. Те из них, что сохранились в нормальном состоянии, перевезут на другие спортивные объекты края.

В барнаульском Дворце спорта обнаружились следы пожара Анна Зайкова В барнаульском Дворце спорта обнаружились следы пожара Анна Зайкова В барнаульском Дворце спорта обнаружились следы пожара Анна Зайкова В барнаульском Дворце спорта обнаружились следы пожара Анна Зайкова В барнаульском Дворце спорта обнаружились следы пожара Анна Зайкова В барнаульском Дворце спорта обнаружились следы пожара Анна Зайкова В барнаульском Дворце спорта обнаружились следы пожара Анна Зайкова В барнаульском Дворце спорта обнаружились следы пожара Анна Зайкова В барнаульском Дворце спорта обнаружились следы пожара Анна Зайкова

В фойе убирают старые подвесные потолки и гардеробы. Здесь полностью заменят старую электропроводку, сделают нормальное освещение, смонтируют новую систему вентиляции и осушения воздуха.

Не обойтись и без косметического ремонта.

Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин

В некоторых частях просторного помещения стены серьезно облупились. Преобразится и барельеф, посвященный Герману Титову, чье имя носит дворец. Новые собственники здания хотят сделать фойе более современным.

Завершить первый этап строительных работ планируется в осени 2019 года.