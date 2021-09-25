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Жизнь

Половине россиян каждый месяц не хватает пять тысяч рублей до зарплаты

Почти половина (49,6%) россиян, которые поучаствовали в опросе аналитического центра университета «Синергия», (49,6%) заявили, что в конце месяца им обычно не хватает около 5 тыс. рублей для покрытия всех расходов.

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Каждому пятому (20,6%) не хватает 10−15 тыс. рублей, еще 19,8% оценили размер недостающих средств в 20−25 тыс. рублей, а более 30 тыс. ежемесячно не хватает каждому десятому, пишет РИА Новости.

Всего 27,8% участников опроса делают накопления.

Всего около 67% граждан признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% назвали свою зарплату достаточной.

Исследование проводилось в сентябре среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что 17,5% жителей Алтайского края выживают в бедности.

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