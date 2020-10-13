Получивший несколько взяток глава отдела полиции сбежал от следствия неизвестно куда

В Татарстане начальника казанского отдела полиции объявили в розыск по подозрению в нескольких преступлениях, сообщает РИА «Новости» .

По подозрению в злоупотреблении полномочиями и взятках в розыск объявили начальника отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова.

«Скрылся от следствия, с 12 октября объявлен в розыск. Он подозревается в 10 эпизодах совершения преступлений», — рассказали в региональном СК.

Полицейского подозревают в нескольких эпизодах получения взятки, превышении и злоупотреблениями должностными полномочиями, а также в незаконном ведении бизнеса.

Уголовное дело в отношении борца за общественную безопасность возбудили 9 октября.

Полицейские возле припаркованного авто. кадр из видео.

Примечательно, что ранее по подозрению во взяточничестве арестовали замначальника ОП «Сафиуллина» Ильназа Ситдикова.

В республиканском МВД отметили, что в отношении сотрудника одного из казанских ОП проводят проверку. Однако имя и отдел не уточнили.

«Министром внутренних дел республики принято решение об отстранении данного сотрудника от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — отметили в МВД.

Кроме того, пообещали в ведомстве, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководителей провинившегося.

Ранее в Амурской области полицейский получил автомобиль от наркоторговца, чтобы прикрыть его от уголовного дела и посадить невиновного.