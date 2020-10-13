Получивший несколько взяток глава отдела полиции сбежал от следствия неизвестно куда

По подозрению в злоупотреблении полномочиями и взятках в розыск объявили начальника отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова.
«Скрылся от следствия, с 12 октября объявлен в розыск. Он подозревается в 10 эпизодах совершения преступлений», — рассказали в региональном СК.
Полицейского подозревают в нескольких эпизодах получения взятки, превышении и злоупотреблениями должностными полномочиями, а также в незаконном ведении бизнеса.
Уголовное дело в отношении борца за общественную безопасность возбудили 9 октября.
Примечательно, что ранее по подозрению во взяточничестве арестовали замначальника ОП «Сафиуллина» Ильназа Ситдикова.
В республиканском МВД отметили, что в отношении сотрудника одного из казанских ОП проводят проверку. Однако имя и отдел не уточнили.
«Министром внутренних дел республики принято решение об отстранении данного сотрудника от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — отметили в МВД.
Кроме того, пообещали в ведомстве, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководителей провинившегося.
Ранее в Амурской области полицейский получил автомобиль от наркоторговца, чтобы прикрыть его от уголовного дела и посадить невиновного.