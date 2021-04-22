Полутурок напился и устроил дебош в сибирском ресторане «Свинья и бисер»

В Красноярске задержали иностранца из Турции, который вначале на русском языке скандалил с посетителями ресторана, а после устроил драку, сообщает « ТВК Красноярск ».

Инцидент произошел днем 20 апреля — 46-летний нетрезвый посетитель ресторана приставал к другим гостям.

Очевидцы рассказали, что мужчина прибыл из Турции. Росгвардейцы успокаивали его при помощи электрошокера, а также прыснули из газового баллончика.

Как сообщил «Проспекту Мира» ресторатор Анатолий Ващенко, в чей холдинг входит ресторан «Свинья и бисер», мужчина отдыхал с девушкой.

«Выпивали продолжительное время, в какой-то момент посетитель начал вести себя неадекватно и комментировать действия других гостей. Один из них сделал мужчине замечание, на что тот в ответ устроил драку», — отметил бизнесмен.



Ващенко также рассказал, что при появлении бойцов Росгвардии мужчина начал вести себя еще более неадекватно.

В полиции сообщили, что в отношении буйного посетителя составили протокол о мелком хулиганстве — штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

«Если агрессивное поведение мужчины во время задержания расценят как неповиновение представителям власти, сумма штрафа может увеличиться до 2 500 рублей», — отмечает издание.

Ранее прибывшие из Таиланда туристы устроили дебош в обсерваторе в Иркутской области.