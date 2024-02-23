Старые районы, богини на футболке, полярная ночь. 10 идей, как провести выходные в Барнауле

На выставку
Выставка Ивана и Сергея Мозговых «Переходный возраст» в выставочном зале музея «Город» — до 24 марта, 12+
В кино
Драма «Свет» в «Галактике» — 23 февраля, 14:00, 12+
Вампирская мелодрама Джима Джармуша «Выживут только любовники» в «Премьере» — 24 февраля, 17:40, 18+
В театр
«Облако-рай» в Театре драмы — 23 февраля, 17:30, 16+
«Дубровский» в Музыкальном театре — 24 февраля, 17:00, 12+
Поэтический «БарDuck» в Крепостном театре — 24 февраля, 19:00, 18+
В галерею
История мифологии и кастомизация на мастер-классе «По следам древних богинь» в галерее «Республика ИЗО» — 24 февраля, 16:00, 6+
В «Изумрудный»
Историк Данил Дегтярев расскажет про неофициальное деление Барнаула на лекции «Ты с какого района?» в визит-центре парка «Изумрудный» — 24 февраля, 15:00, 0+
В Шишковку
Фильм, основанный на реальных событиях, «Землетрясение» в Шишковке — 24 февраля, 13:00, 12+
Для детей
Полнокупольное шоу-программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» в «Планетарии» — 25 февраля, 13:00, 6+
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