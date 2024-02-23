Старые районы, богини на футболке, полярная ночь. 10 идей, как провести выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести праздничные выходные, чтобы не заскучать: сходить на пару кинопоказов, посмотреть картины, послушать лекцию и отправиться в театр.

На выставку

Выставка Ивана и Сергея Мозговых «Переходный возраст» в выставочном зале музея «Город» — до 24 марта, 12+

В кино

Драма «Свет» в «Галактике» — 23 февраля, 14:00, 12+

Вампирская мелодрама Джима Джармуша «Выживут только любовники» в «Премьере» — 24 февраля, 17:40, 18+

Фильм "Свет". Кадр из фильма "Свет"

В театр

«Облако-рай» в Театре драмы — 23 февраля, 17:30, 16+

«Дубровский» в Музыкальном театре — 24 февраля, 17:00, 12+

Поэтический «БарDuck» в Крепостном театре — 24 февраля, 19:00, 18+

Спектакль "Облако-рай". Анна Зайкова

В галерею

История мифологии и кастомизация на мастер-классе «По следам древних богинь» в галерее «Республика ИЗО» — 24 февраля, 16:00, 6+

Кастомизация вещей. vk.com/kastom_alena

В «Изумрудный»

Историк Данил Дегтярев расскажет про неофициальное деление Барнаула на лекции «Ты с какого района?» в визит-центре парка «Изумрудный» — 24 февраля, 15:00, 0+

Данил Дегтярев выступает с лекцией в визит-центре парка "Изумрудный". vk.com/park_izumrudnyi

В Шишковку

Фильм, основанный на реальных событиях, «Землетрясение» в Шишковке — 24 февраля, 13:00, 12+

Для детей

Полнокупольное шоу-программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» в «Планетарии» — 25 февраля, 13:00, 6+

Встреча "Женского клуба" в барнаульском планетарии. Дмитрий Лямзин

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