12 февраля
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Жизнь

Пользователям iPhone рассказали, как избежать кражи данных при потере устройства

Техноблогер рассказал, как избежать утечке данных, если смартфон украли. Об этом сообщает The Daily Dot.

Apple.
Apple.
СС0

Благодаря новому обновлению iOS 17.3 в iPhone появилась новая функция «Защита украденного устройства». Она открывает доступ к конфиденциальным данным только в выбранных локациях.

Отмечается, что информация будет только в выбранных местах. Например, в доме, а если смартфон будет находиться в другом месте, то смартфон запросит Face ID.

В последнее время мошенники похищают телефоны, а потом получают доступ к банковским картам.

Чтобы подключить защиту, нужно открыть «Face ID и пароль» в настройках, ввести пароль и нажать на кнопку «Включить защиту» под строкой «Защита украденного устройства».

Ранее сообщалось, что Apple создала ИИ для редактирования изображений.

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