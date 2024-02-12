Пользователям iPhone рассказали, как избежать кражи данных при потере устройства

Техноблогер рассказал, как избежать утечке данных, если смартфон украли. Об этом сообщает The Daily Dot.

Благодаря новому обновлению iOS 17.3 в iPhone появилась новая функция «Защита украденного устройства». Она открывает доступ к конфиденциальным данным только в выбранных локациях.

Отмечается, что информация будет только в выбранных местах. Например, в доме, а если смартфон будет находиться в другом месте, то смартфон запросит Face ID.

В последнее время мошенники похищают телефоны, а потом получают доступ к банковским картам.

Чтобы подключить защиту, нужно открыть «Face ID и пароль» в настройках, ввести пароль и нажать на кнопку «Включить защиту» под строкой «Защита украденного устройства».

Ранее сообщалось, что Apple создала ИИ для редактирования изображений.

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