Помочь самостоятельным. Что известно о снижении ипотечного возраста в России с 1 сентября

1 Какие ипотечные программы будут доступны совершеннолетним?

18-летние граждане смогут брать ипотеку по двум программам. При этом минимальный первоначальный взнос будет равен 10% от стоимости жилья. Срок возможного кредитования — до 30 лет.

Как сообщает РБК со ссылкой на банковского представителя, стаж заемщика на текущем месте работы должен быть не меньше 3 месяцев.