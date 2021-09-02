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Жизнь

Помочь самостоятельным. Что известно о снижении ипотечного возраста в России с 1 сентября

С 1 сентября Сбербанк пересмотрит порядок выдачи и ипотеки — по имеющимся данным, ее смогут оформлять россияне, достигшие 18 лет.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com
1 Какие ипотечные программы будут доступны совершеннолетним?

18-летние граждане смогут брать ипотеку по двум программам. При этом минимальный первоначальный взнос будет равен 10% от стоимости жилья. Срок возможного кредитования — до 30 лет.

Как сообщает РБК со ссылкой на банковского представителя, стаж заемщика на текущем месте работы должен быть не меньше 3 месяцев.

2 С чем связаны нововведения?

По данным РБК, решение приняли из-за высокого числа молодых клиентов. Молодежь, желающая приобрести недвижимость, начинает работать «довольно рано» — и кредитование может помочь в стремлении к самостоятельности.

Копилка
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3 Какие еще банки предлагают кредитование 18-летним?

Ипотеку по достижении совершеннолетия предоставляют «Уралсиб», «Ак Барс» и «Московский кредитный банк». В отдельных случаях на уступку идет и «ВТБ».

«Газпромбанк» и «Совкомбанк» кредитуют граждан старше 20 лет.

Напомним, в России продлили программу льготной ипотеки для семей с детьми.

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