Помогать дорожникам за 88 рублей в час согласились около 80 барнаульцев

«Автодорстрой» заключил около 80 договоров с горожанами на уборку снега. В основном подработать решают студенты или горожане в отпуске.

Меньше чем за неделю с публикации объявления в «Автодорстрой» поступило более 300 звонков, рассказали изданию «Подъем» в учреждении.

«У них определенный объем (1,5 тыс. кв. м за смену) и количество часов, которые надо отработать по договору. Убирают пешеходные переходы, подходы к ним, остановочные павильоны и тротуары. Смена 8 часов с перерывом на обед», — сказали в пресс-центре.

Из-за продолжительных снегопадов оперативно убирать завалы не получается. Машин не хватает (их всего 251), они часто ломаются.

Используется много привлеченной техники сторонних организаций. Например, 29 января несколько заводов очистили подходы к остановочным павильонам и пешеходным переходам, автомобильные стоянки и тротуары на прилегающей территории. Предприятия складируют снег на свободных заводских площадках.

Другие крупные организации также подключились к «снежной войне». Организовали вывоз снега с территорий торговые центры «Огни», «Европа», «Москва», автосалоны «АНТ», кафе «ПловМастер» и другие. Приступили к очистке прилегающих территорий магазины торговой сети «Мария-Ра» по нескольким адресам.

С 20 января волонтерские отряды отправляются к пожилым людям, пенсионерам, ветеранам и помогают расчищать придомовую территорию и кровли. По данным на 29 января, ребята почистили 74 двор. В день поступает 20−30 заявок.

450 студентов убирали и городские улицы. Они привели в порядок 15,8 км пешеходных зон, улиц и тротуаров.

Всего только за ночь с 29 на 30 января с дорог Барнаул вывезли 9237 кубометров снега.