«Помоги закрыть ипотеку»: главный алтайский Дед Мороз поведал, почему работает лучше чиновников и в чем сила волшебства

Будни доброго волшебника
— Как живет Дед Мороз в XXI веке? Какие тенденции современного мира вас затронули?
— У Деда Мороза есть собственный телефон, также мы ведем прямые эфиры в Instagram, существуют аккаунты и в других соцсетях: «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Дети давно просят наладить видеосвязь, чтобы можно было позвонить и пообщаться напрямую. В скором времени займемся этим целенаправленно.
— В мире живет немало других Дедов Морозов, в как отношениях вы с ними?
— Существует самый главный великий волшебник. Мы даже не имеем права говорить, где он живет, это тайна. Все знают, что в Великом Устюге — наш старший брат, у него самый большой терем. Также есть Кыш Бабай — татарский Дед Мороз, Тол Бабай — удмуртский, Ямал Ири и другие, всего 40 братьев и сестер. В Нижнем Новгороде живет наш прадед — Дед Трескун. Ему уже более 5 тысяч лет, и он самый старый.
— А как устроена работа вашей резиденции?
— Приезжаю сюда в свой день рождения, 18 ноября, или раньше. Потом начинается ежедневная работа с девяти утра до восьми вечера. В этом году гостей ждет квест-сказка, дети будут выполнять различные задания от меня и Снегурочки. Также, естественно, зажигаем елку, водим хороводы, загадываем желания, программа длится полтора часа. Резиденция работает до 8 января включительно.
Тысячи бумажных писем
— Много ли писем к вам приходит?
— За сезон получаем около 4 тыс. писем. Первые приходят уже в августе, самый пик — в ноябре. В прошлом году набралось два больших сундука. Пишут не только жители Алтайского края. Недавно получил послания из Мурманска, Крыма и Белгородской области, но и это еще не предел.
Скоро начнут приходить вести из Санкт-Петербурга, Москвы и Твери, очень много. Даже из Вологодской области, хотя рядом находится Великий Устюг, а они шлют письма мне.
Недавно получили письмо из Поспелихинского района от семьи, в которой восемь детей. Благодаря нашим партнерам и друзьям мы собрали и отправили им три огромные посылки. Взяли самые большие коробки, которые есть на почте.
— А бывают весточки от взрослых?
— Да, число писем, написанных взрослыми, выросло на 35−40%. Люди начинают верить в чудо и понимают, что без этого никак не прожить. Я ведь и ребятишкам говорю, что если верите в волшебство, то оно всегда будет существовать. Как только начинаете про него забывать, оно обижается и уходит.
Вместе с ним могу исчезнуть и я, и Новый год, и чудо, к которому мы так привыкли и которое так ждем. И тогда никакой радости, все будет обыденным.
Желания детей и их родителей
— Что загадывают дети? Как изменились их предпочтения?
— В основном различные гаджеты: Iphone, гироскутеры, роботы-скритчеры и другое. Я ребятам сразу же говорю, что если хотите Iphone 11, то сразу пишите письмо Санта-Клаусу, он живет в Америке и отвечает за это. Хотя, конечно, и привозит мне какую-то часть этих подарков. В одном из писем ребенок хотел Ipad, а написал «Надпайд».
Недавно пришло письмо из Белгородской области, я еще подумал — как издалека, здорово. А там: «Ты мне пришли две тысячи рублей новые. Маше из другого города пришли 200 рублей новыми, а Оле из третьего — 500 рублей. Есть еще две сестры, им можно по 100−300 рублей».
— Есть ли те, кто просит что-то нематериальное?
— Многие ребятишки желают, чтобы семья была здорова, чтобы дети всего мира были счастливы, представляете! Также часто присылают сувениры и подарки. Из Мурманска, например, получил пакетик чая с надписью «В холодные зимние вечера за чашечкой чая станет теплее».
А недавно был растроган до слез. Девочка пришла ко мне с письмом, в котором пожелала, чтобы к бабе Гале вернулся пес Мишка. «Пусть он вернется к себе на газон и будет там жить, он мой самый любимый песик», — писала она.
Также попросила подарки для своих трех собак и четырех кошек. Ну как тут не выполнить? Ситуация была непростая: Мишку машина сбила, я сказал, что забрал его к себе, а баба Галя дала согласие. Говорю, что ему у меня хорошо и Мишку можно будет увидеть, когда я открою свой сказочный край, на том и договорились. Слез было…
Также одна из моих постоянных гостей — девочка, которая живет в Москве, а сюда приезжает к бабушке и дедушке. Она пишет письма каждый год, в прошлом просила помощи для мамы, которая занимается этнографическим туризмом.
— Не перестают ли дети верить в чудо?
— Нет, но тут все зависит от родителей. Должен вам признаться, что ко мне приходят ребятишки даже из института. И верят в то, что здесь творятся настоящие чудеса. Так и есть, если приходишь с верою в них.
— А о чем в письмах просят взрослые?
— В прошлом году пришло письмо, где было написано: «Хочу найти спутницу жизни. Мне уже много лет, а я все не могу встретить единственную и неповторимую». Иногда пишут: «Помоги закрыть ипотеку». Но чего тут скажешь? Здесь никак не поможешь, Дед Мороз материальными ценностями не обладает. Силы для выплаты ипотеки дам, настойчивости, упорства и еще чего-нибудь, вот это ко мне.
В прошлом году ко мне пришла бабушка-ветеран, которой 80 лет. Это бывший педагог с 40-летним стажем, пенсии категорически не хватает. Она написала письмо на 16 листах в тетради, половина в стихах.
Бабушка просила палки для скандинавской ходьбы, я ей их и подарил. Она сказала, что в нашей стране теперь только на Деда Мороза и можно надеяться.
Два года назад пенсионеры также не знали, куда обратиться, и написали мне в резиденцию. В микрорайоне Новосиликатный убрали лавочки, потому что бабушки об этом попросили. А потом выяснилось, что теперь им негде посидеть и поболтать, попеть частушки.
Мы приехали и заново поставили лавку. Естественно, ее потом убрали, чтобы никто не забрал, а когда снег растаял, то восстановили окончательно.
Я приезжал по весне — лавочка стоит, бабушки счастливы. Ну, а как быть, если у людей больше нет надежды ни на кого? Я их не брошу, выручаю всегда.
Приятные итоги и подготовка к Новому году
— Каким, на ваш взгляд, был 2019 год для Алтайского края?
— Сложно оценить ситуацию для края, не в моем праве рассуждать об экономической сфере. Но вообще, в целом для региона, произошло много хорошего, конечно же, повлиял приход нового губернатора. Я смотрю, начали приводить в порядок дороги.
Глава региона стал принимать у себя предпринимателей, малый бизнес, сельскохозяйственный. У нас, кстати, тоже с ним встреча назначена, он получит свой подарок, для него приготовлены варежки.
— Назовите самые сказочные места Алтайского края? Куда посоветуете поехать отдыхать?
— Обязательно стоит посетить лебединое озеро, «Бирюзовую Катунь», где проходит «Алтайская зимовка». Там красота потрясающая: со всех сторон горы, Катунь течет.
— Готов ли Барнаул к 2019 году? Нравится, как украсили город?
— В последнее время мне очень нравится, признаюсь честно. Особенно световые скульптуры, которые везде стоят, фонтан на площади Октября. Красота неописуемая!
— А вы за искусственные или за натуральные елки?
— В последнее время я сторонник искусственных елей. Мне больно, когда вырубают лес. Это и так делают нещадно, а тут еще и елочки. Большая просьба ко всем, кто живет в частных домах: высаживайте ели на участке, а потом украшайте. Тогда и праздник будет самый настоящий.
Как поднять новогоднее настроение и в чем сила волшебства
— Как правильно загадывать желания, чтобы они точно сбылись?
— Нужно помнить, что любое волшебство очень любит тишину. Кричать о своих желаниях никогда не надо, загадывать следует шепотом. После этого нужно повторять, повторять и повторять то, чего хочешь больше всего на свете. Ну, а если это материальная вещь, то думать так, будто она у тебя уже есть, тогда наверняка сбудется. Загадывать можно хоть за неделю, хоть за три дня до Нового года.
— А можно загадать несколько вещей?
— Нежелательно. Из всех нужно выбрать какое-то одно: то, чего хочется больше всего.
— Как поднять новогоднее настроение, если его нет?
— Обычно мне поднимают настроение мандарины, шоколадные конфеты и теплое какао, новогодняя музыка. Эндорфины пойдут, и все будет нормально.
— А фильмы новогодние нравятся?
— Конечно! Самые любимые — «Чародеи» и «Морозко».
— Как сами встречаете праздник? Что делаете 31 декабря?
— Мы активно развозим подарки, подготовка начинается с 18 часов. Везде успеваем благодаря волшебным самоходным саням, скорость передвижения — 300 тыс. км/с. Также помогают родители и другие люди, которые имеют звание друзей Деда Мороза. Когда не успеваю, то даю им подарки и говорю, кого и как нужно поздравить. Кроме того, у меня есть сани, в которые запряжена тройка белых коней — Декабрь, Январь и Февраль.
Всем распоряжается Снегурочка. Также помогают снеговики, звери — бельчата, зайчата, птички. Разносом и сбором писем у ребятишек занимаются снеговики, ни одно послание не проходит мимо. Если ребенок заметил, что письмо исчезло, то пусть не переживает, оно точно попадает ко мне.
— Что бы вы пожелали жителям Алтайского края в новом году?
— Самое главное — здоровья, упорства и успехов. Также сосредоточенности, чтобы никто не распалялся. Следующий год будет хорошим и по восточному, и по нашему календарю. Мышка ведь оберегает жилище. А по славянскому календарю 2020-й — год Прядующего Мизгиря. Это паук, но бояться не надо, ведь он плетет паутину для защиты.
Конечно, сосредоточиться нужно на собственном доме. Когда наведете порядок внутри него, когда все конфликты разрешатся, тогда счастье будет во всех других сферах. Когда у тебя прекрасный тыл, ты силен в каждой битве. И конечно же, хочется пожелать не переставать верить в волшебство.
Детский блиц Деду Морозу
— Что делаете летом и в межсезонье?
— Готовлюсь к Новому году и нахожусь в тереме в сказочном крае.
— Кто круче — Дед Мороз или Санта-Клаус?
— Дед Мороз.
— Почему?
— Потому что старше.
— Зачем всемогущему волшебнику нужна Снегурочка?
— Я не всемогущ, за чем-то могу недоглядеть, да и, в конце концов, за хозяйством кто-то должен следить.
— А правда ли, что детям, которые ведут себя плохо, не дарят подарки?
— Неправда. Для меня вообще не существует плохих детей. Ребенок может себя вести из рук вон плохо, не слушаться родителей, но совершить одно доброе дело, которое в корне перечеркнет нехорошие поступки.
— Что вы не любите?
— Очень сильно не люблю, когда дети плачут, и грубости.
— У кого просите подарки?
— Ни у кого. Мне не нужно ничего материального, самый главный подарок — это чтобы дети улыбались, чтобы они были счастливы. Оттого, что в их глазах светятся искорки, мой посох заряжается волшебной энергией.