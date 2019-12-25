«Помоги закрыть ипотеку»: главный алтайский Дед Мороз поведал, почему работает лучше чиновников и в чем сила волшебства

Накануне Нового года altapress.ru встретился с главным Дедом Морозом Алтайского края и узнал, как живет волшебник в наше время, что просят взрослые и дети и как он помог пенсионерам с Новосиликатного.

Краткое содержание

Будни доброго волшебника

— Как живет Дед Мороз в XXI веке? Какие тенденции современного мира вас затронули?

— У Деда Мороза есть собственный телефон, также мы ведем прямые эфиры в Instagram, существуют аккаунты и в других соцсетях: «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Дети давно просят наладить видеосвязь, чтобы можно было позвонить и пообщаться напрямую. В скором времени займемся этим целенаправленно.

— В мире живет немало других Дедов Морозов , в как отношениях вы с ними?

— Существует самый главный великий волшебник. Мы даже не имеем права говорить, где он живет, это тайна. Все знают, что в Великом Устюге — наш старший брат, у него самый большой терем. Также есть Кыш Бабай — татарский Дед Мороз, Тол Бабай — удмуртский, Ямал Ири и другие, всего 40 братьев и сестер. В Нижнем Новгороде живет наш прадед — Дед Трескун. Ему уже более 5 тысяч лет, и он самый старый.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

— А как устроена работа вашей резиденции?

— Приезжаю сюда в свой день рождения, 18 ноября, или раньше. Потом начинается ежедневная работа с девяти утра до восьми вечера. В этом году гостей ждет квест-сказка, дети будут выполнять различные задания от меня и Снегурочки. Также, естественно, зажигаем елку, водим хороводы, загадываем желания, программа длится полтора часа. Резиденция работает до 8 января включительно.

Тысячи бумажных писем

— Много ли писем к вам приходит?

— За сезон получаем около 4 тыс. писем. Первые приходят уже в августе, самый пик — в ноябре. В прошлом году набралось два больших сундука. Пишут не только жители Алтайского края. Недавно получил послания из Мурманска, Крыма и Белгородской области, но и это еще не предел.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

Скоро начнут приходить вести из Санкт-Петербурга, Москвы и Твери, очень много. Даже из Вологодской области, хотя рядом находится Великий Устюг, а они шлют письма мне.

Недавно получили письмо из Поспелихинского района от семьи, в которой восемь детей. Благодаря нашим партнерам и друзьям мы собрали и отправили им три огромные посылки. Взяли самые большие коробки, которые есть на почте.

— А бывают весточки от взрослых?

— Да, число писем, написанных взрослыми, выросло на 35−40%. Люди начинают верить в чудо и понимают, что без этого никак не прожить. Я ведь и ребятишкам говорю, что если верите в волшебство, то оно всегда будет существовать. Как только начинаете про него забывать, оно обижается и уходит.

Вместе с ним могу исчезнуть и я, и Новый год, и чудо, к которому мы так привыкли и которое так ждем. И тогда никакой радости, все будет обыденным.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

Желания детей и их родителей

— Что загадывают дети? Как изменились их предпочтения?

— В основном различные гаджеты: Iphone, гироскутеры, роботы-скритчеры и другое. Я ребятам сразу же говорю, что если хотите Iphone 11, то сразу пишите письмо Санта-Клаусу, он живет в Америке и отвечает за это. Хотя, конечно, и привозит мне какую-то часть этих подарков. В одном из писем ребенок хотел Ipad, а написал «Надпайд».

Недавно пришло письмо из Белгородской области, я еще подумал — как издалека, здорово. А там: «Ты мне пришли две тысячи рублей новые. Маше из другого города пришли 200 рублей новыми, а Оле из третьего — 500 рублей. Есть еще две сестры, им можно по 100−300 рублей».

— Есть ли те , кто просит что-то нематериальное?

— Многие ребятишки желают, чтобы семья была здорова, чтобы дети всего мира были счастливы, представляете! Также часто присылают сувениры и подарки. Из Мурманска, например, получил пакетик чая с надписью «В холодные зимние вечера за чашечкой чая станет теплее».

А недавно был растроган до слез. Девочка пришла ко мне с письмом, в котором пожелала, чтобы к бабе Гале вернулся пес Мишка. «Пусть он вернется к себе на газон и будет там жить, он мой самый любимый песик», — писала она.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

Также попросила подарки для своих трех собак и четырех кошек. Ну как тут не выполнить? Ситуация была непростая: Мишку машина сбила, я сказал, что забрал его к себе, а баба Галя дала согласие. Говорю, что ему у меня хорошо и Мишку можно будет увидеть, когда я открою свой сказочный край, на том и договорились. Слез было…

Также одна из моих постоянных гостей — девочка, которая живет в Москве, а сюда приезжает к бабушке и дедушке. Она пишет письма каждый год, в прошлом просила помощи для мамы, которая занимается этнографическим туризмом.

— Не перестают ли дети верить в чудо?

— Нет, но тут все зависит от родителей. Должен вам признаться, что ко мне приходят ребятишки даже из института. И верят в то, что здесь творятся настоящие чудеса. Так и есть, если приходишь с верою в них.

— А о чем в письмах просят взрослые?

— В прошлом году пришло письмо, где было написано: «Хочу найти спутницу жизни. Мне уже много лет, а я все не могу встретить единственную и неповторимую». Иногда пишут: «Помоги закрыть ипотеку». Но чего тут скажешь? Здесь никак не поможешь, Дед Мороз материальными ценностями не обладает. Силы для выплаты ипотеки дам, настойчивости, упорства и еще чего-нибудь, вот это ко мне.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

В прошлом году ко мне пришла бабушка-ветеран, которой 80 лет. Это бывший педагог с 40-летним стажем, пенсии категорически не хватает. Она написала письмо на 16 листах в тетради, половина в стихах.

Бабушка просила палки для скандинавской ходьбы, я ей их и подарил. Она сказала, что в нашей стране теперь только на Деда Мороза и можно надеяться.

Два года назад пенсионеры также не знали, куда обратиться, и написали мне в резиденцию. В микрорайоне Новосиликатный убрали лавочки, потому что бабушки об этом попросили. А потом выяснилось, что теперь им негде посидеть и поболтать, попеть частушки.

Мы приехали и заново поставили лавку. Естественно, ее потом убрали, чтобы никто не забрал, а когда снег растаял, то восстановили окончательно.

Я приезжал по весне — лавочка стоит, бабушки счастливы. Ну, а как быть, если у людей больше нет надежды ни на кого? Я их не брошу, выручаю всегда.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

Приятные итоги и подготовка к Новому году

— Каким , на ваш взгляд , был 2019 год для Алтайского края?

— Сложно оценить ситуацию для края, не в моем праве рассуждать об экономической сфере. Но вообще, в целом для региона, произошло много хорошего, конечно же, повлиял приход нового губернатора. Я смотрю, начали приводить в порядок дороги.

Глава региона стал принимать у себя предпринимателей, малый бизнес, сельскохозяйственный. У нас, кстати, тоже с ним встреча назначена, он получит свой подарок, для него приготовлены варежки.

— Назовите самые сказочные места Алтайского края? Куда посоветуете поехать отдыхать?

— Обязательно стоит посетить лебединое озеро, «Бирюзовую Катунь», где проходит «Алтайская зимовка». Там красота потрясающая: со всех сторон горы, Катунь течет.

— Готов ли Барнаул к 2019 году? Нравится , как украсили город?

— В последнее время мне очень нравится, признаюсь честно. Особенно световые скульптуры, которые везде стоят, фонтан на площади Октября. Красота неописуемая!

— А вы за искусственные или за натуральные елки?

— В последнее время я сторонник искусственных елей. Мне больно, когда вырубают лес. Это и так делают нещадно, а тут еще и елочки. Большая просьба ко всем, кто живет в частных домах: высаживайте ели на участке, а потом украшайте. Тогда и праздник будет самый настоящий.

Как поднять новогоднее настроение и в чем сила волшебства

— Как правильно загадывать желания , чтобы они точно сбылись?

— Нужно помнить, что любое волшебство очень любит тишину. Кричать о своих желаниях никогда не надо, загадывать следует шепотом. После этого нужно повторять, повторять и повторять то, чего хочешь больше всего на свете. Ну, а если это материальная вещь, то думать так, будто она у тебя уже есть, тогда наверняка сбудется. Загадывать можно хоть за неделю, хоть за три дня до Нового года.

— А можно загадать несколько вещей?

— Нежелательно. Из всех нужно выбрать какое-то одно: то, чего хочется больше всего.

— Как поднять новогоднее настроение , если его нет?

— Обычно мне поднимают настроение мандарины, шоколадные конфеты и теплое какао, новогодняя музыка. Эндорфины пойдут, и все будет нормально.

— А фильмы новогодние нравятся?

— Конечно! Самые любимые — «Чародеи» и «Морозко».

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

— Как сами встречаете праздник? Что делаете 31 декабря?

— Мы активно развозим подарки, подготовка начинается с 18 часов. Везде успеваем благодаря волшебным самоходным саням, скорость передвижения — 300 тыс. км/с. Также помогают родители и другие люди, которые имеют звание друзей Деда Мороза. Когда не успеваю, то даю им подарки и говорю, кого и как нужно поздравить. Кроме того, у меня есть сани, в которые запряжена тройка белых коней — Декабрь, Январь и Февраль.

Всем распоряжается Снегурочка. Также помогают снеговики, звери — бельчата, зайчата, птички. Разносом и сбором писем у ребятишек занимаются снеговики, ни одно послание не проходит мимо. Если ребенок заметил, что письмо исчезло, то пусть не переживает, оно точно попадает ко мне.

— Что бы вы пожелали жителям Алтайского края в новом году?

— Самое главное — здоровья, упорства и успехов. Также сосредоточенности, чтобы никто не распалялся. Следующий год будет хорошим и по восточному, и по нашему календарю. Мышка ведь оберегает жилище. А по славянскому календарю 2020-й — год Прядующего Мизгиря. Это паук, но бояться не надо, ведь он плетет паутину для защиты.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

Конечно, сосредоточиться нужно на собственном доме. Когда наведете порядок внутри него, когда все конфликты разрешатся, тогда счастье будет во всех других сферах. Когда у тебя прекрасный тыл, ты силен в каждой битве. И конечно же, хочется пожелать не переставать верить в волшебство.