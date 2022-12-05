5 декабря
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Жизнь

Помогу, чем смогу. Пять шагов на пути к волонтерству в Барнауле

В Международный день волонтера, который ежегодно отмечают 5 декабря, Altapress.ru составил инструкцию для тех, кто хочет помогать людям.

Волонтерство.
Волонтерство.
vk.com/acrd22

1. С чего начать и где искать?

Волонтерскую деятельность стоит начать с поиска информации о добровольческих организациях в городе. Добровольчество бывает разным — как волонтерские студотряды, так и отдельные от университетов некоммерческие организации.

Искать можно по-разному: через знакомых, соцсети, объявления, интернет, в котором есть списки городских организаций.

Волонтерство.
Волонтерство.
vk.com/acrd22

2. Направлений волонтерства много, но чего хочется именно мне?

Здесь стоит определить направление волонтерской деятельности, которой придется регулярно уделять часть своего времени.

Какие направления в волонтерстве бывают:

  • Социальное волонтерство
  • Спортивное волонтерство
  • Культурное волонтерство
  • Экологическое волонтерство
  • Событийное волонтерство
  • Корпоративное волонтерство
  • Волонтерство общественной безопасности
  • Медиа-волонтерство
  • Донорство
Волонтерство.
Волонтерство.
vk.com/acrd22

3. Где я могу найти организации в Барнауле?

В интернете в свободном доступе находятся реестры некоммерческих организаций Алтайского края и Барнаула. Там можно посмотреть информацию и выбрать для себя подходящее направление. Также есть сайты вроде Dobro.ru, которые предлагают волонтерство не только по Алтайскому краю, но и по всем городам России, а также за ее пределами.

На сайте можно зарегистрироваться и выбрать подходящий город, чтобы система могла подобрать персональный список мероприятий и организаций, подходящий вашей геолокации.

Если смотреть по реестрам, то необходимо учесть номер или почту заведения, через которые можно связаться с ним.

Волонтерство.
Волонтерство.
vk.com/acrd22

4. Что насчет обучения?

Если собеседование в выбранной организации прошло успешно, будущего волонтера начинают обучать необходимым для работы компетенциям. После этого человек может получить официальную волонтерскую книжку, в которую будут вносить достижения добровольца.

Волонтерство.
Волонтерство.
vk.com/acrd22

5. Примеры организаций Барнаула, в которые можно предложить свою помощь

Облака, благотворительный фонд

Алтайский ресурсный центр «серебряного» добровольчества

Поисковый отряд ЛизаАлерт Алтайского края

Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году на 40 сессии в специальной резолюции предложила правительствам отмечать 5 декабря как Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

Волонтерство.
Волонтерство.
vk.com/acrd22

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