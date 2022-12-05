Помогу, чем смогу. Пять шагов на пути к волонтерству в Барнауле

1. С чего начать и где искать?
Волонтерскую деятельность стоит начать с поиска информации о добровольческих организациях в городе. Добровольчество бывает разным — как волонтерские студотряды, так и отдельные от университетов некоммерческие организации.
Искать можно по-разному: через знакомых, соцсети, объявления, интернет, в котором есть списки городских организаций.
2. Направлений волонтерства много, но чего хочется именно мне?
Здесь стоит определить направление волонтерской деятельности, которой придется регулярно уделять часть своего времени.
Какие направления в волонтерстве бывают:
- Социальное волонтерство
- Спортивное волонтерство
- Культурное волонтерство
- Экологическое волонтерство
- Событийное волонтерство
- Корпоративное волонтерство
- Волонтерство общественной безопасности
- Медиа-волонтерство
- Донорство
3. Где я могу найти организации в Барнауле?
В интернете в свободном доступе находятся реестры некоммерческих организаций Алтайского края и Барнаула. Там можно посмотреть информацию и выбрать для себя подходящее направление. Также есть сайты вроде Dobro.ru, которые предлагают волонтерство не только по Алтайскому краю, но и по всем городам России, а также за ее пределами.
На сайте можно зарегистрироваться и выбрать подходящий город, чтобы система могла подобрать персональный список мероприятий и организаций, подходящий вашей геолокации.
Если смотреть по реестрам, то необходимо учесть номер или почту заведения, через которые можно связаться с ним.
4. Что насчет обучения?
Если собеседование в выбранной организации прошло успешно, будущего волонтера начинают обучать необходимым для работы компетенциям. После этого человек может получить официальную волонтерскую книжку, в которую будут вносить достижения добровольца.
5. Примеры организаций Барнаула, в которые можно предложить свою помощь
Облака, благотворительный фонд
Алтайский ресурсный центр «серебряного» добровольчества
Поисковый отряд ЛизаАлерт Алтайского края
Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году на 40 сессии в специальной резолюции предложила правительствам отмечать 5 декабря как Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.
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