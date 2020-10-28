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28 октября 2°C
Жизнь

«Поможем выжить»: на берегу Барнаулки 4 месяца в полиэтиленовом шалаше живет мужчина

Жительница Барнаула просит помочь мужчине, который лишился работы и живет на берегу Барнаулки. Он соорудил там подобие шалаша.

Мужчина 4 месяца живет на берегу Барнаулки.
Мужчина 4 месяца живет на берегу Барнаулки.
Barnaul22

Мужчине 48 лет. Он уже более четырех месяцев вынужден жить в самодельном шалаше и добывать еду из мусорных контейнеров, рассказывает женщина в группе Barnaul22. С ее слов, мужчину незаконно уволили с работы, а родственники выжили из дома.

Добровольцы купили ему продукты, оставили денег для похода в баню, хотя сам он помощи не просил и свои данные просил не разглашать.

По поводу его увольнения неравнодушные уже обратились в трудинспекцию, где согласились помочь.

Также в комментариях к посту откликнулись люди, готовые предоставить работу и помочь решить вопрос с жильем.

«Прошу неравнодушных граждан оказать поддержку в виде чистых теплых вещей 48 размера, средств гигиены (влажные салфетки, мыло и т.д.), продуктов питания. Прошу, не оставайтесь равнодушными, не за горами морозы, кроме этого, эпидемиологическая обстановка в крае и стране оставляет желать лучшего, давайте вместе поможем человеку выжить», — просит женщина.

Также некоторые барнаульцы задались вопросом, как администрация города за 4 месяца не заметила, что на берегу реки живет человек.

Ранее altapress.ru рассказывал, как барнаульские волонтеры устраивают воскресный пир для бездомных.

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