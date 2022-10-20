20 октября
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Жизнь

Пониженные налоговые ставки для ИТ-бизнеса планируют ввести в Алтайском крае

Предприниматели из ИТ-сферы смогут применять пониженные ставки налога при использовании упрощенной системы налогообложения. Мера поддержки будет действовать два года.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Соответствующий законопроект вынесен на сессию АКЗС в октябре. На реализацию не потребуются расходы из бюджета.

Пониженные налоговые ставки для ИТ-сферы предлагают установить в регионе с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. Ими смогут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса с госаккредитацией, а также правообладатели отечественного ПО, включенного в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Согласно законопроекту, ставка по УСН для таких предприятий составят 1%, если объектом налогообложения являются доходы.

Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, предполагается налоговая ставка в 5%. Ставки применяются при соблюдении налогоплательщиком ряда условий (например, по размеру оплаты труда).

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